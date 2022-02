Siamo a metà febbraio e le belle giornate ci fanno già pensare all’arrivo della primavera. Manca poco e finalmente potremo indossare abiti leggeri e svolazzanti e goderci un po’ di sole che scalda anima e corpo.

E cos’è che apre ogni anno l’arrivo della tanto attesa primavera? La Pasqua ovviamente, da trascorrere in famiglia o approfittando di una bella vacanza. Possiamo anche conciliare le due cose, passando alcuni giorni all’insegna del relax e alla scoperta di nuove mete. A questo proposito, i nostri esperti di viaggi e turismo hanno pensato ad alcune località italiane per la Pasqua imminente. Non solo le classiche città d’arte, ma qualcosa di diverso, con panorama vista mare e non lontano da casa nostra.

Pensiamo sempre all’estero, dimenticando che viviamo in uno dei Paesi più belli al Mondo e che forse non conosciamo per intero. Scopriamo alcune città e piccoli borghi in cui poter fare lunghe passeggiate in riva al mare e sentire l’inconfondibile odore di salsedine.

Conviene prenotare il prima possibile per le vacanze di Pasqua in queste mete italiane con panorama vista mare

Partiamo dal Sud Italia e andiamo in Sicilia. Da scoprire in lungo e in largo, quest’anno suggeriamo di fare una capatina a Palermo.

Tappa fissa di tantissimi turisti in pieno agosto, nei mesi primaverili i prezzi sono sicuramente più convenienti e le temperature piacevoli. Infatti, chi decide di visitare città cocenti in piena estate, rischia di soffrire il caldo e di non poter visitare tutto quello che vorrebbe. Ecco perché il mese di aprile potrebbe essere il più adatto per un tour della città, non dimenticando certamente di passare per Mondello. Considerata la spiaggia principale dei palermitani, Mondello ospita tutto l’anno turisti provenienti dall’Italia e non solo, lasciando nel loro cuore un piccolo pezzo della Sicilia.

Spostiamoci un po’ più al Nord ma restando sempre al meridione e andiamo in Puglia. Qui troviamo Vieste, in provincia di Foggia e famosa per i suoi incantevoli paesaggi marinari. Fa parte del meraviglioso Parco nazionale del Gargano ed è ideale per gli amanti della natura e delle passeggiate tra mare e monti.

Su al Nord

Spostiamoci adesso al settentrione d’Italia e precisamente al Nord-Est, dove troviamo Bibione e Grado. Si trovano rispettivamente in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, ma sono così vicine che è possibile visitarle entrambe durante la stessa vacanza.

Bibione è conosciuta per le terme, che attirano ogni anno tantissimi italiani e stranieri desiderosi di rilassarsi e trascorrere alcuni giorni nella pace dei sensi.

Le sue grandi distese di sabbia ne fanno una delle spiagge più gettonate del Nord durante il periodo estivo.

Andando un po’ più ad Est, arriviamo a Grado, in provincia di Gorizia e caratterizzata dalla sua laguna.

Fulcro di storia e cultura, si immerge tra le particolari casette dei pescatori e le attrazioni del suo centro storico, come la Basilica di Sant’Eufemia. Anche qui troviamo le terme per approfittare non solo di lunghe passeggiate sulla laguna, ma anche di un po’ di benessere a 360 gradi.

Conviene prenotare il prima possibile per le prossime vacanze di Pasqua. Scegliamo la meta o le mete che preferiamo con rapidità, onde evitare di non trovare posti disponibili negli hotel e nei bed & breakfast. E poi, potremmo anche risparmiare qualcosina.