La classica panatura con il pangrattato è sicuramente tra le più comode che ci siano. Il pangrattato è uno di quegli ingredienti che non manca mai in casa. Si conserva a lungo e possiamo utilizzarlo non solo per impanare carne o pesce, ma anche per preparare tanti altri piatti.

Sarà capitato a molti di averlo finito e non sapere come sostituirlo per impanare le nostre cotolette. Quindi il più delle volte abbiamo usato quello che avevamo in casa. Magari la mollica di pane o anche le fette biscottate. Un’ottima soluzione dell’ultimo momento che però non aggiunge sapore e originalità al piatto.

Per creare dei piatti davvero unici possiamo utilizzare svariati ingredienti nella panatura. Per preparare un piatto come cuochi professionisti basta dare sfogo alla creatività.

Non solo pangrattato, ecco 7 diverse panature croccanti e gustose per servire dei piatti da vero chef

Prima però affrontiamo l’argomento “uovo”. Siamo abituati a preparare i nostri piatti passando l’ingrediente di turno nell’uovo intero sbattuto. Ma non tutti sanno che per avere una frittura più leggera si possono usare solo gli albumi. Anzi, forse utilizzando solo l’albume la croccantezza del piatto sarà ancora più intensa.

7 ingredienti che forse già abbiamo in casa

La farina di mais. Usata soprattutto dagli intolleranti al glutine, questa farina di polenta si adatta a tutti i palati. Perfetta per la carne ma anche per una frittura di pesce croccante.

Frutta secca. In genere sono i pistacchi quelli più amati dagli chef, ma anche le nocciole o le mandorle sono un’alternativa gustosa. Le nocciole più adatte alle carni, le mandorle più al pesce. Non preoccupiamoci molto di ridurli in granella fine, assaporare pezzettini più grandi dà più carattere al piatto. Ma anche anacardi, arachidi, noci e pinoli sono davvero deliziosi.

Un ingrediente che in genere si usa nei dolci

Stiamo parlando del riso soffiato. Facile anche da preparare da zero può davvero dare un tocco in più al piatto. La panatura con riso soffiato rende anche una frittura di gamberi o pollo davvero squisite e croccanti.

Passiamo al pane panko, molto utilizzato nella cucina orientale. Ideale per delle fritture più leggere e meno unte perché questo pane ingloba più aria che olio. Per questo risulta molto più croccante del normale pangrattato.

Per una cotoletta dal gusto sprint possiamo utilizzare i corn flakes. Danno quella croccantezza in più che si abbina benissimo ad una carne tenera come il vitello. Attenzione solo ad acquistare quelli senza zucchero o dolcificanti aggiunti.

Altre due alternative

Ecco poi le ultime due alternative, la panatura con le patatine in busta e con la farina di ceci. La prima è anche un modo per riutilizzare le patatine sbriciolate che si trovano sul fondo del sacchetto. Ma anche un’idea fantastica perché usando patatine aromatizzate possiamo dare un tocco in più al piatto. La farina di ceci è ottima da utilizzare soprattutto con la pastella. Aromatizziamola come preferiamo e gustiamocela con bocconcini o ali di pollo glassate.

Quindi, non solo pangrattato, ecco 7 diverse panature croccanti da provare per un risultato strabiliante. Anche una semplice cotoletta può diventare un piatto da ristorante di lusso cambiando solo la panatura.

Approfondimento

Queste saporite e croccantissime cotolette di pollo fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarle