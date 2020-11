Una recente sentenza della Corte di Cassazione consente agli automobilisti di impugnare le multe per eccesso di velocità registrato con autovelox. I Giudici, da tempo, pretendono che le Forze di Polizia seguano anche precise regole formali senza le quali il verbale di contravvenzione non è valido. Quindi occorre controllare il verbale arrivato a casa prima di correre a pagarlo. La multa per autovelox è nulla se non presenta questo elemento.

Deve contenere l’indicazione precisa del Decreto del Prefetto che aveva autorizzato l’installazione dell’autovelox stesso. La Corte di Cassazione afferma, con l’ordinanza n. 24758 del 2020, che, se non riporta il riferimento dell’atto del Prefetto, la multa è nulla per difetto di motivazione.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Ogni atto amministrativo deve contenere una chiara motivazione. Senza la quale il cittadino non può nemmeno capire perché è stato multato. In questo caso, il Decreto del Prefetto equivale alla motivazione della multa. E ciò perché nel Decreto saranno senz’altro spiegate le ragioni per cui si è deciso di installare un autovelox in quel punto.

La multa per autovelox è nulla se non presenta questo elemento

Se in primo grado il Giudice respinge l’impugnazione della multa non bisogna darsi per vinti. Il cittadino di cui parliamo è ricorso addirittura in Cassazione per vedere accolte le proprie ragioni. In un primo momento il Tribunale aveva dato torto all’automobilista per la ragione che illustriamo.

Il Tribunale aveva affermato che non c’è bisogno di indicare sulla multa l’atto del Prefetto che ha consentito di installare l’autovelox. Sarebbe stato sufficiente spiegare come mai era stato impossibile fermare subito l’automobilista per una contestazione a voce.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione

Il cittadino ha insistito e la Cassazione gli ha dato ragione affermando quanto segue. Un verbale di contravvenzione deve contenere espressamente le motivazioni precise della violazione.

L’automobilista deve essere in grado di capire con esattezza per quale motivo quella condotta di guida, in quel luogo, è così pericolosa con comportare una multa. E le motivazioni si possono trovare nel provvedimento che ha consentito di installare l’autovelox.

Ecco perché, se la multa non riporta esattamente gli estremi del provvedimento del Prefetto,è ben possibile non pagare la multa al termine dell’impugnazione.