Ma quanto piacciono le mele? E i dolci? Resistergli è complicato ed anche i più diligenti sostenitori della dieta e della sana alimentazione non disdegnano una fetta di torta o un cioccolatino. Gli esperti nutrizionisti, infatti, rassicurano: “Nessun dessert rovinerà i risultati di una dieta, purché si rispettino le giuste quantità”. Dopo questa premessa, a cuor più leggero la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori una ricetta alternativa della classica torta di mele. Pochi ingredienti ed un metodo di cottura più veloce faranno entrare la ricetta nella top 10 delle più veloci e soddisfacenti preparazioni da ricordare. La torta di mele in padella non ha nulla da invidiare al grande classico preparato dalle nonne di una volta. Di seguito, tutto l’occorrente per la sua realizzazione.

Ingredienti

2 mele, possibilmente le “Golden”;

300 g di farina tipo 00;

3 uova;

180 g di zucchero;

100 ml di olio di semi;

1 limone, possibilmente lo “Sfusato Amalfitano”;

burro q.b.;

1 bustina di lievito per dolci;

Torta di mele in padella, la ricetta vincente dell’ultimo minuto. Preparazione

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero per qualche minuto. Una volta creata la consistenza spumosa aggiungere la farina setacciata e l’olio a filo. È il turno del lievito, setacciare e aggiungere agli altri ingredienti. Sempre a filo versare il latte mentre si mescola con cura per evitare grumi. Grattugiare la scorza di limone e amalgamarla con il composto.

In una padella abbastanza grande e antiaderente spalmare la noce di burro. Tagliare le mele a fette sottili e posizionarle sul fondo e anche sui lati della padella. Versare sopra le mele il composto. Coprire con un coperchio e cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Basterà pazientare per pochi minuti per assaporare una prelibatezza fuori dal coro. Da versare fredda, la torta accontenterà gli ospiti ad un solo morso.

