La moda del momento incide su abiti, accessori e anche sulle acconciature. Un buon taglio di capelli non solo valorizza il nostro viso, ma offre comodità e praticità nel quotidiano. Ora che ci si ritrova nel bel mezzo dell’estate, si sentirà il bisogno di un’acconciatura che si mantenga con facilità. Per questo motivo, un taglio corto ma d’effetto potrebbe fare al caso di molte.

Oltre ai tre colori alla moda dell’estate, c’è una tendenza che abbiamo già visto in passato imporsi con forza. Ma questa volta si ripropone sotto un’altra prospettiva e uno stile differente. Il risultato sarà comunque un look invidiabile che non avremo problemi a controllare e gestire.

Un’idea per chi vuole sentirsi libera

Ha già spopolato in primavera, eppure sembra voler affermarsi anche per tutta l’estate 2022. È il buzz cut, che rivoluzionerà il nostro aspetto concentrando l’attenzione sul viso. Moltissime stanno amando questo taglio corto, che per questa stagione si rinnova in un look tutto nuovo.

Non si tratta più di azzerare completamente le lunghezze, ma di accorciarle quel tanto che basta per poter giocare con l’acconciatura. E un ulteriore vantaggio è quello di stare bene sia a chi porta i capelli lisci sia alle ricce conclamate.

Moltissime stanno amando questo taglio corto per capelli lisci e ricci che ringiovanisce e valorizza il viso

Il nuovo haircut, dunque, permette di personalizzare la chioma a proprio piacimento. Potremmo creare giochi di colore in testa, dare vita a contrasti cromatici o addirittura aggiungere disegni e decorazioni varie. Chi adora i tagli di capelli uniformi lo amerà e non potrà farne a meno.

Con il buzz cut metteremo in evidenza i lineamenti del viso, attirando lo sguardo su occhi e bocca. In poche parole, daremo un tocco rockettaro al look senza perdere la nostra femminilità. E, cosa più importante, diremo addio all’ossessione continua della piega.

Su chi sta bene

Per sfoggiare un buzz cut si richiede personalità e voglia di uscire dagli schemi. Ma se pensiamo che possa donare solo a chi ha dei bei lineamenti, ci sbagliamo. Questo taglio è più versatile di quel che si creda. Tuttavia premia in particolare le donne con la forma del viso ovale e i contorni morbidi e fini.

Come ultimo appunto, è importante non scordarsi che il buzz cut è un’acconciatura unisex, adatta anche ai maschietti. In quest’ultimo caso ne gioveranno soprattutto i volti a diamante o piuttosto squadrati.

