I capelli donano fascino ed eleganza alla persona, tanto che possono addirittura cambiarne l’immagine. Il taglio è uno dei fattori che incide maggiormente sulla figura, ma anche il colore che sfoggiamo dice la sua.

La tinta è un’opzione a cui sempre più donne decidono di ricorrere. Sia per nascondere quegli antiestetici capelli bianchi, sia per dare una rinfrescata al look. I parrucchieri consigliano tonalità chic e audaci, ma che sappiano valorizzarci come si deve.

L’estate 2022 vede spopolare alcuni colori in particolare. Sono nuance che seducono e allo stesso tempo tolgono qualche anno sulla carta d’identità. Perfette per le ragazze o le donne mature che vogliono dare un taglio alla banalità del proprio look.

Sfumature morbide e facili da gestire

Le regole per il colore di capelli dell’estate sono morbidezza e semplicità. Le sfumature in voga donano riflessi burrosi, ma studiati e si mantengono senza sforzi. Così non dovremo tornare dal parrucchiere troppo spesso per farci ricolorare la chioma. D’altronde, la canicola di questi mesi ci invoglia solamente a restare in casa con l’aria condizionata. Sempre che non siamo già partiti per una vacanza rilassante, in direzione mare.

Ecco 3 colori di capelli alla moda che ringiovaniscono tutte e regaleranno un look moderno e sexy in estate

Il primo colore richiestissimo è il biondo fragola 2.0. Si tratta di una nuance che forse avremo già sentito nominare, ma per quest’estate si differenzia sotto alcuni aspetti. È più chiaro del rame brillante, ma più scuro del biondo fragola tradizionale. Sarà perfetto per dare vivacità alla chioma delle rosse, ma consigliamo di provarlo anche alle bionde californiane.

La seconda tendenza è una fusione di due mode particolarmente attuali. Si chiama contorno rame e ci conquisterà con le sue sfumature. Grazie al sapiente gioco di luci e ombre regala magnifiche nuance ramate o biondo fragola. I toni più chiari, che fanno da cornice al viso, riproducono sorprendentemente bene l’effetto sulla chioma dei riflessi del sole.

Terminiamo la classifica con gli highlights ripple. Un’ottima scelta per sfoggiare dei bellissimi colpi di luce. La tecnica usata si differenzia dal noto balayage, in quanto il lavoro si concentra su ciocche ampie a partire dalla radice. La schiaritura non risulta eccessiva, mentre si mette in evidenza una leggera sfumatura alla base.

Ecco 3 colori di capelli alla moda che non possiamo lasciarci scappare quest’estate. Sono l’idea migliore per metterci in mostra per strada e farci applaudire dalle nostre amiche.

