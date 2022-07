Fritte, al forno, grigliate, alla parmigiana, in padella, trifolate… Le zucchine si prestano a mille ricette, una più gustosa dell’altra. Ma pochi sanno quale preparazione ci aiuterebbe a fare il pieno di sostanze salutari. È arrivato il momento di scoprirlo.

La verdura di stagione a luglio che aiuta a combattere il caldo

Durante l’estate è più importante del solito mangiare frutta e verdura. Infatti questi alimenti ci aiutano ad assumere nutrienti fondamentali per sopravvivere alle ondate di calore. Fortunatamente, gli scaffali si riempiono di gustosissimi frutti e ortaggi estivi: dalle angurie alle ciliegie, dai pomodori ai fagiolini. Inoltre fra le verdure da non perdere spiccano le zucchine. Queste sono di stagione proprio da metà giugno a fine settembre e risultano particolarmente utili per reidratarsi. Infatti, come riportano gli esperti, le zucchine sono costituite al 93,6% di acqua. Risultano, quindi, tra gli alimenti più ricchi di liquidi in assoluto. Inoltre 100 g di zucchine contengono ben 210 mg di potassio. Si tratta di un minerale che aiuterebbe a combattere il senso di spossatezza estiva e a prevenire l’ipertensione. Insomma, le zucchine avrebbero dei benefici interessanti per la salute. Ma può goderne anche chi sta cercando di dimagrire?

Il bello delle zucchine è che possiamo mangiarle perfino quando siamo a dieta. Sono infatti incredibilmente povere di calorie: ne forniscono appena 14 per ogni 100 g di parte edibile. Dobbiamo tuttavia stare attenti a come prepariamo le zucchine. Infatti, se le mangiamo fritte, ripiene o gratinate, rischiamo di trasformarle in un piatto molto più pesante. Così facendo, rallentiamo anche la digestione, già messa alla prova durante i mesi estivi. Inoltre ci perdiamo dei nutrienti molto utili per la salute. Scopriamo allora come dovremmo portare in tavola le zucchine.

Invece che zucchine grigliate, ripiene o alla parmigiana questa ricetta light sarebbe più ricca di nutrienti importanti

Oltre all’acqua e al potassio le zucchine forniscono una quantità modesta di vitamina C e folati. Eppure ogni volta che le cuciniamo rischiamo di sprecare questi utili micronutrienti. Infatti la vitamina C, un potente antiossidante, è contenuta in frutti e ortaggi freschi, che però andrebbero consumati crudi o cotti pochissimo e conservati per non più di quattro giorni. Lo stesso vale per i folati: la cottura prolungata rischia di distruggere fino al 90% di questi elementi. Infatti l’errore di mangiare solo verdure cotte potrebbe essere fra i responsabili di una carenza di folati, che si manifesta con stanchezza, affanno e altri fastidiosi sintomi. Dunque dovremmo smetterla di cuocere sempre le zucchine e piuttosto gustarle crude. Ma come?

Le zucchine crude sono un ottimo ingrediente per ricette estive, light e rinfrescanti. Possiamo semplicemente grattugiare le zucchine e aggiungerle a una qualsiasi insalata mista, per dare un tocco in più. Oppure un’ottima idea è proporre un’insalatona con zucchine tagliate a rondelle sottili, scaglie di Parmigiano e pomodorini. O ancora, possiamo sostituire il Parmigiano con la Feta e aggiungere le cipolle, in modo da ottenere una rivisitazione dell’insalata greca. Insomma, basta un po’ di fantasia per portare in tavola una salutare insalata invece che zucchine grigliate, ripiene o fritte.

Approfondimento

In estate pochi mangiano questi alimenti economici indicati contro glicemia alta e diabete, ma ecco 3 consigli per gustarli freddi