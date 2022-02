Spesso quando ci guardiamo allo specchio non facciamo altro che notare i nostri difetti. Questo succede non solo perché siamo ipercritici con noi stessi, ma anche perché alcuni semplici errori di stile possono accentuare le nostre imperfezioni.

Ad esempio, scegliere un cappotto sbagliato può farci apparire più basse anziché slanciare la nostra figura. Lo stesso può accadere con un taglio di capelli che potremmo definire “sbagliato”. È bello osare e scegliere da soli il proprio stile e il look da sfoggiare. Ciononostante, non tutti i tagli di capelli stanno bene ad ogni viso e ad ogni età.

Ecco perché a volte è opportuno lasciarsi consigliare dai parrucchieri che, in quanto esperti di stile, possono aiutarci.

Perché tentare di addolcire i lineamenti

Nessuno di noi è perfetto ed ogni persona ha un volto diverso e una forma particolare. C’è chi possiede un volto di forma tonda, oppure ovale. O ancora c’è chi possiede una mascella pronunciata e lineamenti molto marcati, come nel caso del viso triangolare oppure a diamante.

Ecco, in questi casi, se vogliamo cercare di armonizzare e camuffare i difetti, basterà spostare l’attenzione sui capelli, scegliendo il taglio giusto.

Moltissime donne chiederanno al parrucchiere questo taglio di capelli ideale anche a 40 e 50 anni per addolcire viso e lineamenti

Molte donne credono che un taglio medio lungo non sia adatto passati i 50 anni. In realtà, questo tabù è stato sdoganato già da tempo. Infatti, basta solo scegliere il taglio più adatto a noi per portarlo con stile ed eleganza.

Se abbiamo un viso dai tratti particolarmente marcati e poco armonici, il taglio perfetto è proprio quello medio lungo.

Pensiamo, ad esempio, a volti celebri come Catherine Zeta Jones, ma anche Jennifer Aniston oppure Madonna. Questo taglio, se portato mosso e con una frangia laterale, è in grado di dare dinamicità alla figura spostando l’attenzione proprio sui capelli.

Infine, se chiediamo al parrucchiere di scalare un po’ i capelli, questi potranno anche coprire qualche ruga d’espressione.

E il colore?

Moltissime donne chiederanno al parrucchiere questo taglio per ingentilire i lineamenti. Però, anche il giusto colore può essere importante per valorizzarci e a volte può addirittura farci apparire ringiovanite di qualche anno.

Ma per quanto riguarda il colore che cosa possiamo fare? Possiamo dare un tocco in più al nostro taglio lungo, mosso e con frangia laterale scegliendo di optare per qualche colpo di sole delicato. Se poco contrastati, questi permettono di dare volume e movimento al taglio, lasciando in secondo piano i tratti più marcati del nostro volto.

