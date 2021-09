I 40 anni sono un’età critica per molte donne. Alcune donne si sentono in crisi perché compaiono le prime rughe e la pelle inizia a perdere tono ed elasticità.

A questo proposito, in un precedente articolo abbiamo spiegato che solo pochi conoscono questo straordinario olio vegetale che mantiene giovani pelle e capelli.

Proprio i nostri capelli possono diventare un punto di forza. Ad esempio, la Redazione ha dato dei consigli su come non essere più schiave della tinta per capelli e sfoggiare un grigio naturale da favola.

Teniamo presente che non dobbiamo mai sottovalutare il potere di un buon taglio di capelli. Dopo i 40 anni questi 3 tagli di capelli ci faranno ringiovanire di almeno 10 anni.

Un buon taglio di capelli può regalarci una nuova fisionomia e tanta autostima. A molte donne manca il coraggio di cambiare per paura di sbagliare. Spesso osare però ripaga.

Per questo motivo, la Redazione ha selezionato 3 tagli perfetti per donne over 40 e che possono essere personalizzati per ogni tipo di viso.

Il primo taglio a cui abbiamo pensato è lo shag con frangia. Questo taglio nato negli anni ’70, è recentemente tornato in voga in maniera più moderna.

Lo shag è un taglio scalato caratterizzato da lunghezze irregolari che permette di ringiovanire donando freschezza al volto. La sua caratteristica peculiare è che gioca sui volumi e sul sovrapporre lunghezze diverse. Le punte sono molto sfilate e può essere portato sia nella versione medio-corta, sia lunga.

La Redazione consiglia la sua variante medio-corta con frangia. La frangia mette in risalto gli occhi che possono essere un nostro punto di forza. Inoltre, lo shag con frangia è un taglio che risulta perfetto anche su donne che possiedono capelli ispidi ed indomabili.

Lob scalato con frangia

Si tratta di un taglio medio che si adatta bene al volto di ogni donna. Anche questo taglio permette di giocare con le lunghezze e questo lo rende adatto ad ogni viso.

Possiamo descriverlo come un caschetto lungo. I capelli arrivano alle spalle e ci regalano uno stile casual. Inoltre, se lo portiamo mosso renderà il nostro stile ancora più naturale.

Se vogliamo renderlo ancora più femminile, impreziosiamo il nostro stile con una frangia a tendina dai volumi morbidi e femminili. Questo ci farà apparire più giovani e inoltre è un taglio molto semplice da gestire e mantenere.

Short bob con punte lunghe

L’ultimo taglio della nostra selezione è lo short bob con punte lunghe. Questo taglio è molto pratico perché risulta piuttosto corto e dona una certa sensualità. Lo short bob lascia il collo scoperto ed è perfetto sia per chi possiede capelli liscissimi, sia per donne con i capelli mossi.

Questo taglio corto ha uno straordinario effetto anti-age e dona tono al viso riempiendo i contorni dell’ovale. Infine, le punte lasciate più lunghe danno quel senso di dinamicità che dona a tutte le età.