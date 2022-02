In Italia circa l’8% della popolazione soffre di diabete. Questa patologia nasce quando i livelli di zucchero nel nostro sangue sono troppo alti. Il parametro medico connesso al diabete è l’indice glicemico. Basandosi su una tabella specifica, esso misura quanto un alimento possa far alzare la glicemia tra 0 e 100.

Ecco perché, chi soffre di diabete è costretto a una dieta rigida, dove è vietato l’apporto di alimenti con livelli alti di zucchero. Con patate e riso bianco, tra i cibi con indice glicemico più alto purtroppo troviamo il pane e la farina bianca. La scarsa presenza di fibre, dovute al processo di sbiancamento, determina un innalzamento dell’indice glicemico e un maggiore assorbimento degli zuccheri. Ma, morbidissimo e fragrante, questo pane proteico casalingo può essere una valida alternativa.

Per chi ama il pane e soffre di diabete, eliminarlo quasi completamente dalla propria alimentazione può essere infatti un grave colpo. In realtà, però, ci sono tante tipologie di pane con indice glicemico basso. Per esempio, ecco una ricetta alternativa che sostituisce la farina con semi misti e mandorle, per un risultato croccante e ricco di omega 3.

La preparazione odierna è pensata per chi è intollerante al glutine e desidera un pane con indice glicemico basso. Questo pane casalingo non ha bisogno nemmeno di lievito perché sfrutta il potere della fermentazione. Un processo curioso che la scienza sta studiando per i suoi effetti benefici sul corpo. Per quanto riguarda i risultati in cucina, la fermentazione è fantastica. Vediamo allora come utilizzarla in questa ricetta alternativa al pane.

Morbidissimo e fragrante questo pane proteico casalingo senza lievito né glutine, facile e veloce da preparare e a basso indice glicemico

Ci chiederemo come sia possibile preparare un pane senza farina e lievito. La risposta è partendo dal chicco del cereale, nello specifico quello di grano saraceno. Privo di glutine, ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, oltre ad aiutare l’intestino e il metabolismo. Quindi una ricetta pensata anche per chi ha problemi di digestione.

Gli ingredienti sono:

500 g di grano saraceno;

1 cucchiaino di sale;

350 ml di acqua;

40 g di semi o frutta secca mista.

Per prima cosa mettiamo in ammollo per 8 ore il nostro grano saraceno. Trascorso questo tempo, lo scoliamo e lo frulliamo aggiungendo i 350 ml di acqua. Ottenuta una crema bianca, mettiamo a fermentarla per 8 ore vicino a una fonte di calore.

A fermentazione avvenuta (compaiono delle bolle in superfice), uniamo il resto degli ingredienti. Rivestiamo uno stampo da forno rettangolare e versiamo il composto. Ora inforniamo a 180° C per 50 minuti circa. Una volta sfornato, lasciamo raffreddare su una graticola.