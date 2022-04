Dovremmo approfittare delle fragole che vediamo ora al supermercato, perché sono fresche e di stagione.

Oltre ad avere un sapore dolce davvero buonissimo, le fragole sono ricche di sali minerali e vitamine importanti, come la vitamina C.

In più, contengono xilitolo, che aiuterebbe a prevenire la formazione delle placche e dell’alito cattivo. Per tutti questi motivi, mangiare fragole farebbe molto bene al nostro organismo.

L’unico caso in cui si dovrebbe evitare di mangiarle, riguarda chi assume farmaci anticoagulanti e antiaggreganti. In tal caso, infatti, le fragole potrebbero interferire con questi medicinali.

Non solo dolci

La maggior parte delle persone, quando compra le fragole, decide di consumarle da sole, magari arricchite con una spolverata di zucchero o con del cioccolato fuso.

In realtà, questo frutto colorato e gustoso è utilizzato da chef importantissimi della cucina mondiale anche per preparare diversi primi piatti. Il sapore dolce delle fragole, abbinato a cibi salati, crea dei meravigliosi mix agrodolci, per cui alcune persone impazzirebbero davvero.

Scopriamo di seguito un buonissimo primo di pasta a base del nostro frutto preferito.

Molti usano le fragole per preparare il tiramisù o la marmellata, ma pochi conoscono questo primo piatto davvero stellare

La cucina, lo sappiamo bene, non è solo regole scritte e misurazioni con la bilancia.

Chi cucina davvero, e non solo per portarsi a casa un piatto di pasta, lo fa con amore, fantasia e creatività. Sono queste 3 le parole fondamentali che non bisognerebbe mai accantonare quando ci si mette ai fornelli.

I grandi chef, abituati a sperimentare sempre nuovi abbinamenti di sapore, hanno trovato un accostamento da 10 e lode. Si tratta dell’abbinamento delle fragole con il pesce.

A dirla tutta, l’ideale sarebbe accompagnare questo meraviglioso frutto a del pesce crudo. La morbidezza di questi ingredienti, i quali si scioglieranno in bocca, ci faranno avvertire un sapore mai provato prima.

Ecco come preparare questa pasta con fragole, gamberetti e limone

Mettiamo una pentola con dell’acqua sul fuoco. Aspettiamo che quest’ultima giunga a bollore, quindi buttiamo gli spaghetti grossi e lasciamoli cuocere.

Nel frattempo, tagliamo una cipolla e versiamola in padella con un filo d’olio. Facciamo rosolare il tutto, quindi versiamo in padella i gamberetti e sfumiamo tutto con del vino bianco.

A questo punto, aggiungiamo anche le nostre fragole e aggiustiamo di sapore il sughetto con un po’ di sale. Mentre gli ingredienti cuociono, aggiungiamo in padella qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta, per amalgamare ancora meglio il sughetto.

Scoliamo la pasta e condiamola con il preparato di fragole e gamberi, quindi ultimiamo il tutto con una bella grattugiata di buccia di limone fresco. Facciamo attenzione a utilizzare solo limoni con la buccia edibile: quest’aggiunta finale conferirà una nota fresca e profumata alla nostra ricetta.

Sarà un piatto davvero spettacolare. Molti usano le fragole per preparare i classici dolci, ma si dovrebbe provare ad abbinare questi fantastici frutti anche a dei primi piatti, fantasiosi e alternativi. Ne rimarremmo molto soddisfatti.