Fra gli ortaggi da avere quasi sempre in frigorifero troviamo sicuramente le zucchine. Infatti, essendo veramente versatili e semplici da utilizzare in cucina, sono perfette da inserire in qualsiasi ricetta. Ad esempio, sono ottime da utilizzare come condimento nella pasta o per fare degli involtini, oppure per fantastiche farciture, e così via. Oggi, però, vorremmo far conoscere ai nostri Lettori una ricetta davvero sfiziosa che, una volta imparata, sarà difficile non riproporre.

Infatti, nelle prossime righe scopriremo come realizzare delle deliziosissime zucchine in carrozza che renderanno tutti felici già dal primo boccone. Per farle ci serviranno:

3 zucchine;

12 fette di pancarrè;

200 g di mozzarella fior di latte;

5 uova;

uno spicchio d’aglio;

farina e pangrattato;

aceto di vino bianco;

olio EVO;

olio di semi per friggere;

sale e pepe.

Anziché ripiene, trifolate o grigliate, ecco come cucinare le zucchine per un secondo piatto da leccarsi i baffi

Per prima cosa, laviamo le nostre zucchine, spuntiamole e tagliamole a fette abbastanza sottili dal lato lungo. A questo punto, grigliamole da entrambi i lati e mariniamole per dieci minuti con olio EVO, aceto di vino bianco, sale, pepe e aglio tritato. Nel frattempo, tagliamo a fette sottili anche la mozzarella e lasciamola scolare. Per risparmiare del tempo, possiamo scegliere quella fior di latte, che contiene meno liquidi. Con altre varietà, invece, bisognerebbe lasciarle scolare per almeno un’oretta.

Trascorso il tempo necessario, quindi, trasferiamoci su un tagliere ed iniziamo la composizione dei nostri “sandwich”. Posizioniamo prima la fetta di pancarrè, poi adagiamoci sopra le zucchine (ricoprendo tutta la superficie) ed infine due fette di mozzarella.

Spolveriamo sale e pepe nero e richiudiamo con l’altra fetta di pancarrè. Ora non ci resta che dividere il sandwich in due triangoli uguali, tagliando nella diagonale ed immergerli prima nella farina e poi nelle uova sbattute.

Fatto ciò, impaniamoli nel pangrattato e lasciamoli riposare in frigorifero per 30 minuti. Quando saranno ben rassodati, ripetiamo nuovamente tutti i procedimenti della panatura, senza però passare per la farina.

Dopo averli lasciati nuovamente riposare in frigorifero per altri 30 minuti, possiamo passare alla frittura in abbondante olio di semi. Quando diventeranno dorati, adagiamoli su un piatto con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Quindi, anziché ripiene, trifolate o grigliate, possiamo cucinare le zucchine in questo modo per fare un vero figurone.

