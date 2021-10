In questo periodo può capitare di trovarsi una spiacevole sorpresa in giardino, nell’orto o, nei casi peggiori, addirittura sul balcone. Stiamo parlando dei topi, animali tanto piccoli quanto pronti a infestare e mordicchiare qualsiasi cosa si trovino davanti.

La brutta notizia, infatti, è che i topi amano rosicchiare i cavi elettrici, le tubature e tantissimi altri oggetti. È facile accorgersi della loro presenza proprio per questo motivo.

Diffusori di malattie anche gravi

Senza considerare il fatto che siano dei veri e propri mezzi di diffusione di malattie anche gravi. Questo succede perché i topi rilasciano urina e feci al loro passaggio, il che può trasformare un ambiente in un luogo molto pericoloso.

Ecco perché sarà meglio agire in anticipo prima che questi piccoli animali danneggino la nostra proprietà. In questo articolo scopriremo un metodo con cui ci limiteremo ad allontanare i topi, senza ucciderli o creargli inutili sofferenze. Vediamo subito come fare.

Per allontanare i topi da balconi e giardini bastano questi 2 ingredienti praticamente a costo zero

Ogni stagione dell’anno ha i suoi insetti tipici. Se in estate la norma è trovarsi in casa le zanzare, in questo periodo dell’anno potremmo notare la presenza di cimici o, nei casi peggiori, anche di topi.

Per fortuna il problema delle cimici è presto risolto. Infatti, per allontanare le cimici basta questo ingrediente economico e naturale che abbiamo in bagno.

Per quanto riguarda i topi, invece, per prima cosa bisognerà capire cosa potrebbe averli attirati verso il nostro balcone o giardino.

Si tenga presente che i topi potrebbero essere attratti dai bidoni della spazzatura. Facciamo, quindi, attenzione a tenere pulito il vano spazzatura e gli eventuali bidoni che potrebbero attirare topi, ma anche gatti randagi, mosche e tanto altro.

Ecco il metodo per eliminare i topi

Dopo aver capito il motivo di questa presenza, dovremo cercare il modo per allontanare questi animali tanto piccoli quanto pericolosi.

Il primo metodo naturale che potremmo utilizzare per allontanarli è l’olio essenziale alla citronella. Questo prodotto è un vero e proprio repellente naturale grazie al suo odore deciso e pungente. Basterà bagnare dei pezzi di carta assorbente con alcune gocce di questo olio essenziale, da sistemare, poi, nei punti della casa in cui abbiamo notato i topi. Questi si allontaneranno e non faranno più ritorno.

Una pianta dalle proprietà straordinarie

Le piante, spesso, hanno un odore così intenso da risultare fastidiosissime per alcuni animali. Abbiamo già visto come allontanare zanzare, ragni e altri insetti grazie a questa pianta formidabile.

Per allontanare i topi, invece, una pianta utilissima è l’alloro. Questa pianta è molto amata dalle persone per il suo profumo fresco, ideale per insaporire ricette e infusi.

Lo stesso profumo, però, è molto sgradito ai topi. Per questo sarà un ottimo rimedio per allontanarli. In questo caso basterà spargere alcune foglie di alloro negli angoli della casa in cui abbiamo visto i topi. Aggiungiamone qualche foglia anche negli armadi e nelle scarpiere, sia per allontanare i topi, sia per regalare un fresco profumo agli ambienti. Ecco perché per allontanare i topi da balconi e giardini bastano questi 2 ingredienti praticamente a costo zero.