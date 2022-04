Si coltivano e si raccolgono tutto l’anno, le banane sono dolci e nutrienti. Un frutto amatissimo ricco di proprietà. Gli esperti, infatti, in una banana da 100 g, senza buccia, hanno calcolato:

89% di carboidrati;

7% proteine;

4% lipidi;

e 65 calorie.

La parte commestibile di una banana da 100 g contiene anche 76,8 g di acqua, 2,4 g di amido e 12,8 g di zuccheri solubili. Inoltre, le banane sono una buona fonte di vitamine e minerali (in particolare di potassio). Dunque, mangiarle (senza esagerare) non può che fare bene all’organismo.

Ecco due ricette da non perdere

Ideali per uno spuntino al volo, le banane sono perfette per moltissime ricette veloci.

Per accontentare grandi e piccini in un lampo, ecco il tortino alle banane più buono e semplice di sempre. A tavola possiamo sorprendere amici e parenti con la torta rovesciata alle banane. Questa preparazione è una vera goduria per il palato!

Dunque, avere una scorta di banane in casa è sempre una buona idea e non solo tra i fornelli. Infatti, le bucce di questo frutto tropicale sono una vera ricchezza per nutrire piante e fiori. Nonostante le molteplici caratteristiche positive, le banane hanno un solo difetto: maturano troppo in fretta. Dopo pochi giorni dall’acquisto, infatti, possiamo ritrovarci con un casco di banane annerito e maleodorante. Dunque, qual è il segreto per mantenere le banane fresche più a lungo? Scopriamolo insieme.

Molti usano il frigo per conservare le banane fresche più a lungo senza farle annerire ma sono questi i veri segreti da seguire

Per rallentare la maturazione delle banane conviene, innanzitutto, tenere il più possibile integro il casco e staccare i frutti uno alla volta. In questo modo la maturazione avverrà 4 o 5 giorni più tardi.

Le banane non andrebbero mai messe in frigorifero. Le temperature basse velocizzano l’ossidazione e le banane diventano nere e mollicce.

Mai mettere le banane vicino alle mele, poiché l’etilene delle mele accelera l’annerimento.

Inoltre, esistono altri 2 trucchi geniali

Molti usano il frigo per conservare le banane, ma per mantenere a lungo il colore e la consistenza originale, ecco due metodi efficaci. Per conservare le banane con la buccia si consiglia di avvolgere il picciolo dei frutti con della pellicola trasparente per alimenti. Così facendo, s’impedirà la fuoriuscita dell’etilene, un gas prodotto con la maturazione.

Quando, invece, le banane sono senza buccia, si consiglia di tagliarle a rondelle e di inserirle in una ciotola. Poi, versare il succo di mezzo limone. La vitamina C si azionerà come un potente antiossidante. Poi, sciacquare sotto l’acqua le fettine di banana prima di utilizzarle per eliminare il sapore acidulo del limone.

