Non avete molto tempo ma volete preparare un dolce per la colazione senza conservanti e senza zuccheri aggiunti? Questa è la ricetta per voi! Pronto in un batter d’occhio, il tortino alle banane è adatto anche per rendere la merenda dei vostri bambini un goloso momento da condividere in famiglia. Con pochi ingredienti ed una manciata di minuti il vostro dolce alla frutta sarà pronto. Ecco l’occorrente.

Ingredienti

75 g di farina tipo 00;

mezza banana;

1 uovo;

30 g di olio di semi;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

50 g di zucchero.

Tortino alle banane pronto in un lampo per accontentare grandi e piccini. Procedimento

Come di consueto in molte ricette, anche in questa preparazione bisogna partire con le uova. In una ciotola inserite le uova intere e lo zucchero. Lavorate con un cucchiaio in legno e amalgamate i due ingredienti. Quando il composto sarà spumoso e chiaro è il momento di versare l’olio a filo e aggiungere anche la farina precedentemente setacciata. Mescolate bene e aggiungete anche la bustina di lievito. Ora, prendete la mezza banana e schiacciatela prima in un bicchiere aiutandovi con una forchetta. Poi aggiungetela all’impasto e amalgamate.

Successivamente, versate l’impasto in uno stampo rettangolare imburrato. Se non volete usare il burro, una buona soluzione è quella di rivestire lo stampo con un foglio di carta da forno, prima bagnato sotto l’acqua corrente e poi strizzato. Fate cuocere il tortino alle banane ad una temperatura di 180° C per circa 15 minuti. Quando il vostro tortino sarà cotto sarà pronto per essere gustato in compagnia dei vostri bambini che apprezzeranno sicuramente la bontà di questo piccolo dolce alla frutta.

