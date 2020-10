Se vuoi stupire i tuoi ospiti, puoi optare per una ricetta molto gustosa, soffice e pronta in breve tempo. L’ingrediente principe di oggi è un frutto tropicale conosciutissimo e buonissimo: la banana. Porta a tavola la semplicità con pochi e semplici passaggi. Ecco tutto quello che devi fare per preparare un’ottima torta rovesciata alle banane.

Ingredienti

50 g di zucchero di canna;

3 banane;

100 g di burro;

125 g di farina 00;

1 uovo;

60 ml di latte;

75 g di zucchero semolato;

1 cucchiaio di lievito per dolci.

A tavola sorprendi con la torta rovesciata alle banane. Preparazione

La particolarità di questo dolce è dovuta dall’effetto rovesciato delle banane che decoreranno la vostra creazione golosa. In una ciotola, inserite 50 g di burro tagliato a pezzetti e lavorate con lo zucchero di canna. Una volta ottenuta una crema soffice e cremosa versatela in una tortiera dal diametro di circa 24 cm, spalmandola bene anche sui bordi. Poi, tagliate a fette lunghe le banane e posizionatele nello stampo formando la decorazione che più gradite. È il turno degli altri 50 g di burro che dovranno essere amalgamati allo zucchero semolato. Dunque, versate in un’altra ciotola i due ingredienti e mescolate energicamente. Aggiungete l’uovo intero e, sempre mescolando, versate a filo il latte. Infine, setacciate la farina ed il lievito e successivamente incorporate il tutto all’impasto. Versate il composto nella tortiera e livellate, aiutandovi con un cucchiaio. Successivamente, infornate per circa 30 minuti a 180° C. A questo punto, la vostra torta dal sapore esotico sarà pronta per essere assaporata. Adatta per la colazione è anche un’ottima soluzione per chi vuole cedere al piacere del dolce senza sentirsi troppo in colpa.

