Molti usano bicarbonato o aceto per lavare i capelli: ma quali sono le controindicazioni?

Per avere capelli setosi e morbidi e combattere la forfora molti ricorrono a 2 ingredienti molto diffusi in cucina. Il rimedio della nonna consiste nell’applicare aceto di mele o bicarbonato. Ma sono davvero utili e quali potrebbero essere le conseguenze?

Nella lista della spesa ci sono prodotti a cui è davvero difficile rinunciare. Per risparmiare soldi e spazio negli armadietti non può mancare nel carrello una confezione di bicarbonato e una di aceto di mele. Due alleati infallibili che servono a risolvere diversi problemi in casa, evitando di acquistare decine di flaconi. Sono ideali per pulire al meglio le verdure, sono ingredienti utili in cucina, ma contribuiscono anche ad igienizzare, sbiancare e profumare pavimenti.

In determinate quantità possiamo aggiungerli per fare un caldo pediluvio e addirittura per trattare lavatrice e bucato. Qualcuno li mescola anche per realizzare scrub o rimedi che servirebbero per avere la pelle liscia. Attenzione, però, perché quando li misceliamo avviene una reazione chimica che potrebbe essere dannosa e pericolosa.

Molti usano bicarbonato o aceto per lavare i capelli ed averli morbidi e setosi

In tanti, per evitare di utilizzare sempre prodotti chimici, usano singolarmente questi due famosi ingredienti per avere dei capelli lucenti e contrastare l’effetto paglia. Sembrerebbe, infatti, che il bicarbonato sia un rimedio della nonna per combattere la forfora e i capelli grassi, per dare volume alla chioma ed accelerare la crescita. Invece l’aceto potrebbe rendere la chioma più sana e resistente, rigenerando le fibre del capello, grazie all’alto contenuto di minerali. Quindi, prima di fare lo shampoo, si dovrebbe fare uno scrub delicato con il bicarbonato sulla cute. In alternativa basterà scioglierlo nell’acqua calda e poi versarlo sui capelli bagnati, escludendo le punte. Dopo aver sciacquato bene, mescoliamo 2 cucchiai di aceto di mele con 5 d’acqua e applichiamo su tutta la lunghezza del capello.

Dopo lo shampoo i nostri capelli potrebbero essere più setosi, morbidi e decisamente meno unti. Nonostante il fatto che molti usano bicarbonato o aceto per lavare i capelli, bisogna chiedersi se ci siano qualche controindicazione o eventuali effetti dannosi. Prima di tutto, è sconsigliato a chi possiede capelli colorati o particolarmente secchi. Infatti, in questi casi, il rischio è di rovinare la tintura e l’intera chioma.

Essendo un prodotto non troppo delicato, potrebbe causare abrasioni alla cute, sfibrare e bruciare il capello, soprattutto se molto fragile. Anche se l’aceto in alcuni casi potrebbe essere adatto a rendere i capelli morbidi, bisogna assolutamente evitare di usarlo in grandi quantità. Se usiamo quello di vino o non biologico potrebbe causarci problemi a livello dermatologico, quello di mele va comunque impiegato con parsimonia.

L’impacco per chiome lucide e forti

Se non siamo intolleranti potremmo provare un profumato impacco a base di aceto di mele e ideale per chi ha i capelli grassi. Per ogni litro di acqua bisognerà aggiungere 2 cucchiai di aceto, 5 gocce di olio essenziale al bergamotto e 10 di limone. Mentre se la cute è sensibile utilizziamo l’olio essenziale alla lavanda. Quindi mescoliamo bene il mix e applichiamo solo dopo lo shampoo, lasciamo in posa per 10 minuti e sciacquiamo abbondantemente per eliminare ogni traccia.