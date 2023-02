Fiori 3D e in tessuto sui vestiti, la nuova tendenza per la moda del 2023

C’è una nuova tendenza moda che ha sommerso le passerelle per la stagione 2023. I fiori non saranno più solo stampati, ma adesso vivranno anche in formati 3D. Da micro a maxi, all over o singoli: i fiori conquistano i vestiti.

“Floreale per la primavera? Avanguardia pura”. Una delle frasi più celebri del film “Il diavolo veste Prada” oggi assume però un significato diverso, perché i fiori quest’anno sono 3D. Dimentichiamoci allora le semplici stampe su T-shirt, pantaloni e vestiti con la flora, perché quello che indosseremo quest’anno sarà una vera opera d’arte. I fiori così prendono vita sui capi ed escono dai vestiti in applicazioni 3D. Sono sempre di più i brand che stanno utilizzando questa particolare tecnica sui capi, e sembra proprio che la prima a dettare il trend della terza dimensione sia il floreale. Non solo rose o peonie realizzate in 3D, ma anche dei veri e propri fiori realizzati con il tessuto e all’uncinetto.

Fiori 3D e in tessuto

Se sentiamo le parole fiori e moda non possiamo allora non pensare alla collezione di Loewe presentata a Parigi dove il creativo ha deciso di giocare con forme e modelli 3D, ispirandosi ai videogame degli anni ’90, ricreando un’estetica colorata e pixelata e ricca di fiori giganti. “Il fiore è un prodotto della natura che rappresenta un oggetto di design e che deve essere trattato come tale, sia come pettorina, che come reggiseno o modellato intorno alle spalle”, aveva infatti dichiarato il designer al tempo.

Ma poi c’è chi li ha scelti per trasformali in accessori come Tom Browne, Vivetta li realizza all’uncinetto, mentre Louis Vuitton, che ha da poco nominato Pharell Williams alla direzione creativa della linea uomo, li applica al denim. Preziosi sono quelli di Valentino, romantici invece quelli di Elie Saab. Super contemporanea e che stanno spopolando è Magda Butrym, brand che ha come simbolo la rosa, spesso declinata su vestiti, cat suit, borse e anche scarpe.

Anche nella Haute Couture

Non solo nei look ready-to-wear, ma anche in quelli della Haute Couture e così la passione fiori esplode veramente ovunque. E brand come Valentino, Fendi, Chanel, Viktor & Rolf la portano sulle passerelle di Parigi dell’Alta Moda. Se Miley Cyrus canta “I can buy myself flowers”, noi possiamo tranquillamente cantare “I can wear flowers”, che non sono più solo delle semplici stampe ma diventano delle vere e proprie opere d’arte. E così i fiori 3D e in tessuto conquistano le passerelle e i vestiti.