Si avvicinano le tanto bramate ferie per milioni di italiani e le cose a cui pensare sono davvero molte. Il costume dell’anno scorso andrà ancora bene? Ho già comprato tutte le medicine di scorta per la bustina dei farmaci? L’auto deve ancora fare il check up prima del viaggio?

Ebbene fra tutti queste questioni risolvere, c’è un’altra faccenda da sbrigare: il frigorifero.

Molti stanno già mettendo una monetina nel congelatore perché potrebbe farci risparmiare molti soldi

Prima di tutto occorre chiarire che sarebbe meglio sbrinarlo, così come il freezer. Questo sarebbe coerente sia a livello di risparmio in bolletta che a livello di sicurezza. Questa però non è un’abitudine, ad esempio dei vicini tedeschi. In Germania non è usanza sbrigare frigo e freezer quando si parte per le vacanze. In realtà occorre fare una distinzione fra una breve assenza e una vacanza che superi la settimana. Per un weekend o per studenti fuori sede potrebbe essere inutile terminare tutto il cibo conservato al fresco e sbrigare per pochi giorni l’elettrodomestico. Sicuramente meglio svuotarlo e spengerlo se il periodo d’assenza dovesse esser maggiore.

Questa operazione verrebbe anche facilitata nei prodotti più moderni tramite la funzione no-frost e sbrinamento automatico.

Cosa possiamo conservare in frigorifero se partiamo per un breve periodo

In frigorifero meglio non conservare cibi già aperti. Meglio lasciare solo marmellate, formaggi chiusi e con scadenza lontana, bottiglie del latte a lunga conservazione ancora chiuso. Aumentiamo invece le bottiglie di acqua o bibite in modo da riempire il frigorifero. In questo modo le bottiglie d’acqua contribuiranno a mantenere la temperatura e il frigorifero si azionerà meno per abbassare i gradi alla quota richiesta.

Il congelatore e la monetina

Veniamo ora al dunque e spieghiamo perché chi optasse per lasciare attaccata la presa di frigo e freezer potrebbe risparmiare davvero un bel gruzzolo. Mettiamo un bicchiere quasi colmo d’acqua nel congelatore. Una volta che l’acqua sarà gelata, possiamo poggiarvi una moneta. Ora, se al nostro ritorno, troveremo il centesimo sul fondo, allora durante la nostra assenza potrebbe essersi verificata un’interruzione della corrente. Il black-out avrebbe scongelato l’acqua del bicchiere facendo cadere sul fondo la monetina. In questo caso dovremo gettare nella spazzatura l’intero contenuto del freezer perché come sappiamo è nocivo mangiare cibi ricongelati. Potremmo, invece, risparmiare molto nel caso in cui apprendessimo dai vicini di un black-out. Se però trovassimo la monetina, solo leggermente abbassata, probabilmente il freezer ha mantenuto la temperatura o il blackout è stato rapido.

Potremmo risparmiare e conservare tutto ciò che avevamo nel congelatore perché la catena del freddo è stata conservata. Ecco quindi perché molti stanno già mettendo una monetina nel congelatore.

