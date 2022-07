In questi giorni d’estate caldi ed afosi molti di noi non sanno cosa preparare per pranzo. La voglia di stare ai fornelli è poca e quella di mangiare piatti pesanti ancora meno. In pochi desiderano paste pesanti e grasse come la carbonara e l’amatriciana, mentre tanti preferiscono il gusto fresco e leggero del pesce.

Oggi vogliamo proporre una pasta leggera e deliziosa, facile da preparare direttamente a casa nostra.

Ecco perché è pronta in 5 minuti questa pasta leggera e saporita che ci farà innamorare.

Ingredienti gustosi e freschissimi che ci portano al mare

Oggi prepariamo una pasta a base di un pesce economico, ma raffinato, semplice da usare, ma gustosissimo. Si tratta della spigola, un pesce che nel Nord Italia viene anche chiamato branzino. Andremo a preparare degli spaghetti con la spigola ed il limone, che racchiudono l’essenza del profumo del nostro Mar Mediterraneo.

Avremo bisogno di una spigola intera, un limone non trattato, aglio, prezzemolo, basilico, peperoncino, olio EVO e un goccio di vino bianco.

Possiamo iniziare spellando il nostro pesce e tagliandolo a cubetti. Poi procederemo triturando l’aglio e mettendolo a soffriggere in padella.

Aggiungiamo anche una scorzetta di limone, in modo da insaporire con una nota agrumata. Dopo poco possiamo inserire il pesce e sfumare con un goccio di vino bianco. Giriamo con cura sino a che il pesce sia ben cotto e in modo che raccolga tutto il sapore del soffritto. Grazie alle erbe aromatiche non avremo bisogno di aggiungere altri insaporitori o dadi da cucina.

È pronta in 5 minuti questa pasta leggera e rinfrescante che profuma di Sud Italia

A questo punto possiamo inserire i peperoncini e il prezzemolo tritato per insaporire il tutto. Aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e abbassiamo il fuoco.

Nel frattempo, in un’altra pentola, possiamo mettere l’acqua a bollire e, poi, calare la pasta. Consigliamo della pasta lunga come spaghetti o bucatini, ma anche le tagliatelle possono andare bene.

Scoliamo la pasta e la versiamo in padella. Ora possiamo aggiungere del basilico fresco e grattugiare la buccia del nostro agrume fresco, a crudo.

Possiamo impiattare e versare un ultimo filo d’olio. La nostra pasta è pronta per essere gustata ed amata dai nostri invitati. Il limone esalta il sapore di mare del pesce e dona una freschezza unica e piacevole al gusto.

