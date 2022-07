In questi giorni di caldo molti di noi lottano di continuo contro i cattivi odori e il sudore. Per il caldo e l’umidità è molto comune ritrovarsi in poche ore in un bagno di sudore. Spesso si teme che il nostro odore ci faccia fare figuracce e venga percepito dagli altri.

Nei giorni più caldi a poco serve indossare abiti freschi e traspiranti e sarebbe opportuna una doccia ogni ora.

Oggi vogliamo parlare di un cosmetico che può essere molto utile per mascherare gli odori e che ci fa profumare a lungo. Ecco in che modo diciamo addio al cattivo odore delle ascelle con questi deodoranti persistenti e freschissimi.

L’importanza di scegliere note durevoli

Se vogliamo nascondere il cattivo odore di sudore, quando siamo lontani da casa e non possiamo fare una doccia, possiamo usare il deodorante. Non tutti i deodoranti sono uguali, né hanno una lunga durata. Infatti le note olfattive si differenziamo molto per persistenza e intensità. Le note legnose, per esempio, durano molto a lungo, mentre quelle floreali svaniscono in pochi secondi.

Per questo motivo, se desideriamo scegliere un profumo o un deodorante per l’estate, dobbiamo tenere a mente questi fattori.

In questi tempi sono apparsi in commercio dei prodotti innovativi, che rispondono al gusto sempre più diffuso per i profumi gourmand. Questi profumi, che ricreano il sapore del cibo e dei dolci, sono sempre più amati e ricercati dal pubblico. Ed è proprio ricalcando questa tendenza che le case cosmetiche hanno proposto deodoranti per il corpo dai sapori gourmand, che mischiano note olfattive particolari come il caramello, la frutta esotica e così via.

Diciamo addio al cattivo odore delle ascelle grazie a questi esclusivi deodoranti che profumano di pulito

Abbiamo abbinamenti esotici e freschi come il cocco e il latte, ma anche il frutto della passione e il caramello, il caffè e la vaniglia e moltissimi altri. Questi accoppiamenti, che uniscono degli ingredienti commestibili a note più profonde, sono perfetti per nascondere l’odore di sudore e rinfrescare la pelle.

Queste note così inusuali non passeranno di certo inosservate e distoglieranno l’attenzione dal cattivo odore di sudore, per soffermarla su quella del profumo. Perfetti da abbinare con delle fragranze estive gourmand, questi deodoranti sono perfetti da tenere sempre in borsetta e da usare in caso di emergenze. Basterà spruzzarne un po’ sugli abiti e sulla pelle e ritroveremo la freschezza di una doccia fredda.

