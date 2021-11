Chi non ama particolarmente dover pulire a fondo il WC e il calcare ostinato, potrebbe essere nel posto giusto. Difatti, quest’oggi parleremo di 3 metodi facili e veloci da provare nelle pulizie domestiche.

3 piccoli segreti della mamma per vincere nella lotta contro il calcare più “duro” che si forma sui sanitari di casa. Inoltre, il calcare è anche causa di quelle incrostazioni difficili da eliminare e che con il passare del tempo diventano giallastre. Dunque, come eliminarle in poche mosse e senza spendere troppo per i prodotti dedicati alla pulizia della casa?

Oltre ai classici detergenti a base, ad esempio, di acido cloridrico che svolge un’azione disincrostante, esistono anche altri metodi più ” casalinghi”. Ad esempio, non tutti sanno come eliminare velocemente il calcare duro e incrostato dal WC con 3 facilissimi trucchetti utili anche per i rubinetti.

Consigli utili

Una buona pulizia dei sanitari è indispensabile per l’igiene di tutto l’ambiente. Inoltre, è fondamentale anche per preservare l’estetica del bagno stesso.

Del calcare e le sue conseguenze avevamo già parlato in diversi articoli precedenti. In quelle occasione avevamo anche proposto alcuni metodi economici ed efficaci. Ad esempio, ecco la combinazione che rende i rubinetti di bagno e cucina come nuovi.

Molto apprezzata è anche questa miscela fai da te per pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri.

Come eliminare velocemente il calcare duro e incrostato dal WC con 3 facilissimi trucchetti utili anche per i rubinetti

Il mercato offre moltissimi prodotti chimici che promettono di risolvere il problema del calcare in quattro e quattr’otto. Tuttavia, per chi è intenzionato a risparmiare qualche soldino, ecco i 3 consigli pratici da provare subito.

Il primo trucco naturale che suggeriamo è quello di unire la forza del limone e quella dell’aceto bianco. Mescolati insieme, questi 2 ingredienti creano una combinazione esplosiva che disincrosta, pulisce, igienizza e profuma molte superfici. Basteranno 125 ml d’aceto e il succo di un limone. Immergere una spugna nella miscela e poi strofinare sulle macchie.

Attenzione al materiale dei sanitari per evitare di graffiarli. Di norma, i sanitari più comuni resistono bene anche a spugne abrasive oppure a carta vetrata. Due strumenti molto utili per rimuovere il calcare più ostinato.

Altro metodo da provare assolutamente è quello della Coca Cola. Versare una Coca Cola nel WC e fare agire per 30 minuti. Poi, spazzolare delicatamente sulle macchie. A questo punto, aggiungere anche l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio. Lasciare agire per altri 15 minuti e poi strofinare e risciacquare. Il risultato sorprenderà.

Infine, altro imperdibile trucchetto è quello della pietra pomice. A differenza di ciò che potrebbe sembrare, la pietra pomice non graffia le superfici, ma le pulisce con efficacia. Infatti, nei negozi specializzati, oppure online, sarà possibile acquistare bastoncini di pietra pomice. Strumenti creati appositamente per eliminare il calcare e lo sporco più intenso.

Basterà inumidirla e strofinare sulla macchia. Pian piano la pietra si consumerà lasciando il bagno praticamente come nuovo. Attenzione, si raccomanda di non utilizzare la pietra asciutta per scongiurare danni allo smalto dei sanitari.

Questi metodi sono utili per eliminare anche il calcare da altre superfici come lavandini, box doccia e dovunque si abbia il passaggio di tubature d’acqua.