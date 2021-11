Infatti, se perdiamo chiavi, portafoglio o occhiali in questi posti può voler dire che la memoria comincia a perdere colpi

A chi non è mai capitato di avere degli episodi improvvisi di perdita di memoria? Magari non ci ricordiamo il nome di una persona che si è appena presentata o ci siamo dimenticati dove abbiamo parcheggiato la macchina. L’inconveniente più classico, però, è quello di perdere uno di quella serie di oggetti che dobbiamo tenere sempre a portata di mano. Primi fra tutti le chiavi, il portafoglio o gli occhiali. A volte perdiamo anche ore alla ricerca di questi oggetti a causa della nostra sbadataggine. È qualcosa che può capitare a tutti, specialmente a chi è più avanti con l’età. Nella maggior parte dei casi non c’è nulla di cui preoccuparsi. Si tratta di episodi isolati, e non significativi per la salute del nostro cervello. Però, se perdiamo chiavi, portafoglio o occhiali in questi posti può voler dire che la memoria comincia a perdere colpi. Infatti, a volte la sbadataggine può essere una spia di qualcosa di più grave.

Se anche noi perdiamo di continuo le chiavi, il portafoglio, il telefono, gli occhiali e altri oggetti di questo genere, quando c’è da preoccuparsi? Ebbene, tra i fattori di rischio che potrebbero potenzialmente rivelarsi un sintomo di demenza, c’è quello di perdere gli oggetti in posti strani, o in circostanze inusuali. Per esempio, una persona che comincia ad accusare i sintomi di una perdita di memoria preoccupante, potrebbe mettere le chiavi nel cassetto delle posate, il portafoglio nel frigorifero o gli occhiali nella dispensa.

Questo è un sintomo di confusione mentale e disorientamento e potrebbe costituire una spia di problemi di memoria anche seri. Ma quali sono alcuni trucchi che possiamo utilizzare per evitare che questo succeda? Ecco alcuni consigli.

Qualche consiglio per prevenire la perdita di oggetti preziosi

Se sappiamo che potremmo perdere degli oggetti utili, proviamo a prevenire il problema. Per esempio, potremmo attaccare alle chiavi di casa un localizzatore Bluetooth per trovarle più facilmente. Muniamo i nostri occhiali di cordicella per appenderli al collo.

Teniamo il cellulare con la suoneria accesa, in modo da localizzarlo più facilmente se dovessimo perderlo. Un’altra tecnica è quella di mettere un’etichetta con il nostro nome e il nostro numero di telefono sugli oggetti che potremmo perdere, come borse, zaini, cartelline con documenti, custodie degli occhiali, ecc.

Cerchiamo anche di mettere gli oggetti sempre nello stesso posto quando siamo a casa, in modo da trovarli più facilmente.

