Salvaguardare il nostro benessere è una priorità quotidiana. Cerchiamo di scegliere con cura i prodotti per la nostra pelle, curiamo un’alimentazione varia e magari pratichiamo un’attività fisica. Tutto ciò potrebbe ridurre il rischio di incorrere in problemi di salute.

Purtroppo ci sono patologie non controllabili e anche di carattere genetico. Fortunatamente per molte di esse, grazie ai progressi della medicina e della farmacopea, ci sarebbero delle cure o dei mezzi per contrastare peggioramenti.

Per quanto riguarda una in particolare, le cause d’insorgenza sarebbero soprattutto due:

esterna o ambientale;

genetica.

Parliamo della celiachia. Questa malattia autoimmune sarebbe evidente in individui con predisposizione genetica. Al contatto con una sostanza determinata, il glutine, si manifesterebbe una reazione soprattutto intestinale.

Ciò provocherebbe il malassorbimento di sostanze nutrienti importanti. Spesso, quindi, il celiaco potrebbe manifestare anemia, debolezza muscolare, osteoporosi. Altri sintomi possono essere perdita di peso, gonfiore, meteorismo, diarrea.

Se non si indaga a fondo alcuni problemi potrebbero far pensare ad altre patologie. Il medico quindi di solito prescrive esami del sangue ed eventualmente accertamenti come la gastroscopia.

Molti sanno cosa mangiare in caso di celiachia ma in pochi conoscono i cibi insospettabili che potrebbero contenere il glutine

Una volta accertata la presenza di celiachia, si dovrebbe escludere tutto ciò che potrebbe contenere glutine. Gli alimenti da evitare sarebbero soprattutto i preparati che hanno tra gli ingredienti frumento, avena, farro, malto, kamut, orzo. Bisognerebbe quindi scartare dolci, pasta e pane di uso comune che contengono glutine. Sarebbero da preferire alimenti come quelli con riso o legumi o farine speciali.

In commercio ci sarebbero molte valide alternative per i celiaci. In questo modo ci si potrebbe nutrire senza problemi intestinali e assorbendo elementi utili per il nostro benessere.

Molti sanno cosa mangiare in caso di celiachia, quindi, però sarebbe opportuno stare attenti al cosiddetto glutine nascosto.

Ci sono industrie che usano il glutine come addensante-eccipiente. Sarebbero da evitare di conseguenza alcuni prodotti confezionati come dadi, salse, insaccati e anche dolci come le caramelle. Sarebbe meglio leggere sempre bene le etichette e l’elenco degli ingredienti per capire se quel prodotto è controindicato per i celiaci. In aggiunta, si dovrebbe fare attenzione anche alle bevande sostitutive come quelle all’orzo e all’avena, poiché conterrebbero glutine.

Potrebbero essere sconsigliati ai celiaci anche alcuni preparati solubili e yogurt con malto e cereali. Conterrebbero glutine anche alcune barrette energetiche con cereali, besciamella pronta e cibi impanati. Infine, per chi ama la birra, in commercio ci sarebbero quelle senza glutine.

