Fare la pizza in casa o una golosa torta sono belle soddisfazioni. Ci vogliono un po’ di pazienza e le ricette giuste per ottenere qualcosa di buono. Chi si diletta tra i fornelli potrebbe avere anche il desiderio di cucinare della pasta fatta in casa. Le forme possono essere tante, pensiamo agli spaghetti o alle tagliatelle. Anche la pasta ripiena come ravioli e tortellini riscuote successo tra gli amanti della cucina casalinga.

In caso di intolleranze, però, si dovrebbero evitare degli ingredienti. Per quanto riguarda la celiachia, si sconsigliano alimenti in cui è presente il glutine. In tal caso, vediamo come fare in casa pasta fresca senza glutine con un ingrediente particolare.

Come fare un primo di pasta senza glutine

Per preparare un buon primo di pasta ripiena evitando il glutine, occorreranno:

200 g di farina di riso;

170 g di fecola di patate;

2 uova;

300 g di ricotta;

olio extravergine d’oliva;

acqua;

sale, pepe e noce moscata.

Con questi ingredienti si otterranno ravioli per 3 persone. In una ciotola capiente mescolare la fecola con la farina di riso. Fare una conca e inserire le uova, un po’ d’olio e il sale. Impastare versando a poco a poco l’acqua. Dopo aver ottenuto un impasto compatto e morbido stenderlo e con un coppapasta o bicchiere ricavare dei cerchi. Scolare bene la ricotta, insaporire con noce moscata e un pizzico di pepe e metterne un cucchiaino all’interno. Chiudere i ravioli e premere bene i bordi. Cuocere in acqua bollente salata per pochi minuti e condire a piacere.

Come fare in casa pasta fresca e besciamella senza glutine facilmente grazie a questo ingrediente particolare

In caso si voglia preparare una besciamella per una pasta al forno senza glutine questi potrebbero essere gli ingredienti adatti:

500 ml di latte intero;

50 g di farina di riso;

40 g di burro;

noce moscata;

sale e pepe.

Innanzitutto riscaldare il latte. In un altro pentolino sciogliere il burro e versare la farina mescolando. Aggiungere pian piano il latte sempre girando con un cucchiaio preferibilmente di legno. Appena la salsa è densa spegnere il fuoco e insaporire con un pizzico di sale, pepe e noce moscata.

I ravioli e la besciamella potranno, quindi, essere preparati con la farina di riso, naturalmente senza glutine. Fortunatamente, ci sono dei sostituti altrettanto validi per alcuni ingredienti in caso si debbano seguire regimi dietetici particolari, senza dover rinunciare al gusto.

