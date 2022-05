L’olio d’oliva non finisce proprio mai di stupire. Da ingrediente per cucinare a prodotto di bellezza, si tratta davvero di un alimento dalle mille proprietà. Possiamo sfruttare l’olio perfino in giardino, nell’orto o sul balcone, se ne scopriamo questi cinque usi poco conosciuti.

Un ingrediente dalle mille proprietà

L’olio d’oliva è l’ingrediente principe della dieta mediterranea e regala diversi benefici all’organismo: non solo potrebbe aiutare il cuore e l’intestino, ma anche fornire antiossidanti e proteggere dai danni legati all’invecchiamento. Queste proprietà non sono niente di nuovo: molti sanno che l’olio d’oliva è eccezionale come ingrediente in cucina. Tuttavia, in pochi conoscono i mille usi che ne facevano le nostre nonne per le pulizie di casa.

Si può infatti sfruttare l’olio d’oliva per far brillare i metalli, per restituire agli oggetti in cuoio la loro bellezza, per rimuovere la patina appiccicosa dai barattoli di vetro dopo aver tolto le etichette adesive. C’è addirittura chi utilizza olio d’oliva e carta di giornale per pulire i vetri. E questi non sono che alcuni dei trucchetti per sfruttare il cosiddetto “oro giallo” in casa! Vediamo ora come lo possiamo utilizzare in giardino.

Molti sanno che l’olio d’oliva è eccezionale per le pulizie ma ignorano che ha 5 usi sorprendenti in orto e giardino

Tra le proprietà meno conosciute dell’olio d’oliva ci sono quelle che riguardano la cura del verde e del giardino. Oggi è il momento di svelarne ben cinque. Innanzitutto, l’olio sarebbe un rimedio tradizionale per donare vigore alle felci e ai diversi tipi di palma. Non bisogna però esagerare con le quantità, altrimenti si rischia di fare danni: due cucchiai alla base della pianta circa una volta al mese sono sufficienti. Secondariamente, l’olio d’oliva sarebbe utile per allontanare dal giardino gli ospiti meno graditi: le zanzare. Infatti, chi ha nell’orto i bidoni per la raccolta dell’acqua piovana sa bene che questi tendono a riempirsi di larve di insetti. Ma per evitare il problema si può semplicemente versare dell’olio d’oliva nel recipiente, in modo che galleggi in superficie e formi uno strato protettivo. In questo modo le zanzare non si riprodurranno nei bidoni dell’acqua piovana.

In terzo luogo, ogni giardiniere dovrebbe sapere che l’olio d’oliva sarebbe utilissimo per mantenere vanghe, rastrelli e altri attrezzi in ottimo stato. Basterà passare l’olio d’oliva con un panno sia sulle parti in legno, per proteggerle, che su quelle in metallo, per evitare la ruggine. In quarto luogo, si potrebbe utilizzare l’olio d’oliva come prevenzione naturale contro i parassiti. In questo caso, bisogna mescolare 5 g di bicarbonato, 70 millilitri d’olio d’oliva e una tazza d’acqua, poi spruzzare il liquido ottenuto sulle foglie. Infine, se le nostre piante d’appartamento avessero perso brillantezza, potremmo passarle con un panno imbevuto con qualche goccia d’olio d’oliva. Ecco cinque metodi sorprendenti per usare l’olio d’oliva anche sul balcone, nell’orto o in giardino.

Approfondimento

