L’olio d’oliva è alla base della dieta mediterranea. Ed è anche una delle ragioni per cui questa dieta è così salutare. Recenti ricerche rivelano sempre nuovi benefici di questo prezioso alimento. In particolare, si è scoperto che l’olio è importante anche per il cervello. Ecco perché.

In pochi sanno che l’olio d’oliva ha questo straordinario beneficio

C’è un motivo per cui l’olio extravergine d’oliva è noto come oro giallo. È infatti davvero prezioso per la salute. In molti conoscono almeno qualche beneficio di questo alimento. Ma l’olio d’oliva non finisce mai di stupire. Gli scienziati ne scoprono, infatti, sempre nuove proprietà.

In particolare, recenti ricerche svelano che l’olio d’oliva è importante per il cervello. Contribuisce, infatti, a mantenere in salute questo fondamentale organo.

In particolare, gli esperti ritengono che l’olio, e più in generale la dieta mediterranea, riduce il rischio di depressione. Pare, infatti, che l’olio extravergine aumenti i livelli di due importanti sostanze chimiche che aiutano i neuroni a crescere e ripararsi. La mancanza di queste sostanze è collegata alla depressione. Sono tuttavia necessari più studi per confermare questo beneficio.

Ma non è tutto qui. L’olio d’oliva può aiutare anche ad avere buona memoria. Contribuisce a mantenere attivo il cervello anche quando l’età avanza.

Infine riduce il rischio di Alzheimer. Insomma, davvero un ruolo importante. Eppure in pochi sanno che l’olio d’oliva ha questo straordinario beneficio!

Tutte le proprietà dell’oro giallo

L’olio d’oliva non è fondamentale solo per il cervello. Regala salute a tutto l’organismo. In particolare al cuore. Chi consuma olio d’oliva, infatti, ha un rischio meno elevato di infarto o malattie cardiache. L’olio è anche ricco di antiossidanti, che agiscono come antinfiammatori naturali.

Senza dimenticare che l’olio d’oliva migliora anche la salute dell’intestino. È in grado, infatti, di combattere i batteri cattivi e proteggere quelli buoni. Insomma, è proprio l’oro giallo!

