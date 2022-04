Molti stanno strofinando l’olio d’oliva con la carta di giornale su vetri e specchi per risolvere un problema diffuso

L’olio d’oliva è un ingrediente prezioso per la salute. Ma non tutti sanno che è utilissimo anche per alcune faccende domestiche. Vediamo quali.

Un ingrediente dalle mille proprietà

Non deve sorprendere che l’olio d’oliva sia noto come oro giallo: l’ingrediente principe della dieta mediterranea ha svariate proprietà benefiche, che lo rendono davvero prezioso.

Infatti, l’olio d’oliva aiuta a mantenere in salute il cuore e l’intestino e addirittura contribuirebbe alla prevenzione di alcune malattie del cervello. Ma non è tutto qui: l’olio si rivela utile anche per le pulizie.

In particolare, c’è chi sfrutta questo ingrediente per prendersi cura degli oggetti in pelle, oppure per far risplendere legno e metalli. Inoltre, molti stanno strofinando l’olio d’oliva su finestre, vetri e specchi. Ma perché?

I motivi per armarsi di carta di giornale e olio sono diversi. Innanzitutto, l’olio aiuta contro un tipo di macchia davvero ostinato. Stiamo parlando della resina, che spesso ricopre vetri e carrozzeria delle auto parcheggiate sotto gli alberi. Ma le macchie di resina si trovano anche sulle finestre delle case ombreggiate dalle piante.

La resina, essendo appiccicosa, è difficile da rimuovere. Vediamo allora come l’olio d’oliva può venirci in aiuto.

Molti stanno strofinando l’olio d’oliva con la carta di giornale su vetri e specchi per risolvere un problema molto diffuso

Per rimuovere la resina da vetri e carrozzeria dell’auto basta tamponare un po’ d’olio sulla macchia e lasciare agire per un paio di minuti. Poi strofinare bene con un foglio di giornale per rimuovere lo sporco e ottenere un risultato brillante e senza aloni. Infine si può completare la pulizia dei vetri mescolando alcol, aceto e una polverina segreta che non è il solito bicarbonato.

Ma l’olio d’oliva non serve solo a eliminare le macchie di resina. C’è anche chi lo usa per la normale pulizia di finestre, oggetti in vetro e specchi. L’olio è infatti un rimedio della nonna per ridare brillantezza e ottenere superfici scintillanti come non mai.

Anche in questo caso ci si può aiutare con la carta di giornale. Infatti, non tutti lo sanno ma questo materiale è perfetto per detergere e asciugare i vetri senza lasciare striature. Il procedimento è semplice: spruzzare l’olio direttamente su finestre o specchi, poi passare un foglio di carta di giornale sulla superficie con movimenti circolari.

Il risultato lascerà a bocca aperta. Ma ci sono due accorgimenti da seguire. Il primo è evitare di utilizzare l’olio extravergine: anche un prodotto economico va benissimo. Il secondo è scegliere solo fogli di carta di giornale in bianco e nero. Le pagine a colori, infatti, rischiano di macchiare il vetro.

