Se abbiamo una casa grande con un bel giardino, è importante prendersene cura. Al posto del prato sintetico scegliamo quello vero. Sarà forse meno perfetto, avrà bisogno di più cure, ma la bellezza che dà il prato vero è imparagonabile a quella del prato sintetico.

Quello finto, per quanto sia fatto benissimo da sembrare vero, però non è quello autentico. E se poi abbiamo degli animali in giardino, scegliamo quello vero anche per una questione di bisogni. La terra sotto infatti assorbe tutto, mentre se mettiamo i tappetti di prato finto, questo non accade e quindi tutto ristagnerà sulla superficie.

Il concime da usare

Il concime da usare è vario e ce ne sono molti da utilizzare per ogni diversa occasione. Ci sono quelli che possiamo usare per rimuovere il muschio. Oppure quelli che usiamo per evitare che il nostro prato venga attaccato da alcuni insetti o anche da eventuali malattie. Ma ci sono anche i famosi concimi antistress, che possiamo usare sul prato. Concimi ricchi di azoto e potassio.

Pochi lo sanno ma ecco quando bisogna concimare il prato di casa per averlo di un verde brillante

Abbiamo seminato il prato e dopo un po’ di tempo sono venute fuori le prime ciocche di erba. Aspettando altro tempo ancora, avremo il prato completamente verde. Unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione durante la semina è che successivamente non ci vadano sopra animali, che spostano i semi perché altrimenti ci saranno i buchi nella terra.

Poniamo, però, il caso che tutto sia andato per la migliore e che quindi abbiamo prato ovunque. Una distesa di colore verde immensa. Quando bisogna concimarlo? In effetti pochi lo sanno ma ecco quando bisogna concimare il nostro prato. Questo possiamo in realtà concimarlo quattro volte l’anno, quindi ogni stagione. Ma per ogni stagione è meglio usare un concime diverso.

Vediamo allora il periodo corretto e il tipo di concime. Fine inverno è il primo slot di tempo. Aspettiamo che l’inverno sia finito e quindi possiamo concimare verso fine febbraio, ma visto il meteo ballerino anche verso fine marzo. Per questa specifica concimazione, usiamone uno azotato.

Ora andiamo a fine primavera, quindi fine maggio o inizio giugno, con la concimazione antistress, quella ricca di potassio. Diamo il concime un po’ di tempo prima dell’arrivo del caldo intenso.

Da fine agosto a metà settembre il prato riprende a crescere e qui dobbiamo fare un’altra concimazione azotata. Come lo abbiamo fatto quando l’inverno è finito. A fine ottobre o novembre, invece, facciamo un’altra concimazione antistress.

