Quante volte abbiamo iniziato la dieta, ma nonostante gli sforzi, il nostro peso iniziale non è cambiato? Quante volte abbiamo esclamato con sconforto, la frase “non riesco a dimagrire”? Eppure, non ci siamo concessi nessuno sgarro e seguito alla lettera i consigli del dietologo.

Le cause del mancato dimagrimento potrebbero essere davvero tante. Non facciamo abbastanza sport, non beviamo almeno 2 litri di acqua al giorno, siamo stressati e non dormiamo le ore adeguate e così via. Potremmo persino avere dei problemi che riguardano la tiroide.

Il metabolismo lento

Quando i chili di troppo non vogliono proprio lasciare il nostro corpo, nonostante la dieta, può voler dire che qualcosa nel meccanismo metabolico potrebbe essersi bloccato.

Il metabolismo è l’insieme dei processi chimici che trasformano tutto quello che mangiamo in energia. Alle volte, però, questo meccanismo potrebbe subire un rallentamento. Le conseguenze saranno: difficoltà a dimagrire o aumento di peso.

Molti pensano all’ananas ma sono questi gli alimenti che potrebbero aiutare a bruciare i grassi e risvegliare il metabolismo lento

Purtroppo, non ci sono scorciatoie che ci permettono di dimagrire in fretta e senza sforzi. Dobbiamo sempre affidarci alle cure di un dietologo o nutrizionista. Loro ci aiuteranno a perdere peso nel modo migliore e senza mettere a rischio la salute.

Non esistono degli alimenti miracolosi che permettono di diventare un figurino in poco tempo. Ma alcuni cibi potrebbero aiutarci.

Ad esempio, spesso sentiamo dire che l’ananas fa dimagrire. Questo frutto sarebbe ricco di acqua, minerali e vitamine. Secondo gli esperti, l’ananas non avrebbe poteri dimagranti, ma aiuterebbe i processi digestivi e a drenare i liquidi.

In realtà, alcuni alimenti che spesso portiamo in tavola avrebbero la capacità di accelerare i meccanismi metabolici. Ad esempio, il peperoncino, grazie alla presenza della vitamina B, agirebbe proprio sul metabolismo. Inoltre, potrebbe saziare in fretta e ridurre il senso di fame.

Naturalmente, facciamo attenzione a non assumerne in grosse quantità, soprattutto chi soffre di reflusso o gastrite.

Anche un’altra spezia potrebbe essere molto utile. Infatti, la cannella aiuterebbe a ridurre la fame improvvisa e a mantenere il peso nella norma.

Parliamo, poi, del tè verde, che potrebbe essere un importante alleato. Questa bevanda, oltre ad avere delle proprietà antinfiammatorie, avrebbe la capacità di accelerare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Questo comporterebbe una diminuzione del peso corporeo.

Come non citare, poi, anche gli alimenti ricchi di omega 3, che potrebbero regolare l’appetito e stimolare il metabolismo.

Molti pensano all’ananas, dunque, ma sono questi gli alimenti che potrebbero aiutarci a perdere peso.

