Superata la soglia dei 50 anni si deve iniziare a fare molta più attenzione ai cibi che mangiamo. Il nostro corpo non ha bisogno più di tutte le energie che precedentemente richiedeva. Questa mancanza ci costringe a cambiare le nostre abitudini alimentari per non eccedere di peso e mantenerci in forma. Non solo, dobbiamo far fronte anche ad altri problemi dovuti all’avanzare dell’età, come l’indebolimento delle ossa, una diminuzione della massa muscolare e un metabolismo lento. Per tenere sotto controllo il cuore ed evitare problemi di salute, come il diabete per l’eccesso di zuccheri nel sangue, dobbiamo cambiare la nostra dieta.

Molti non lo sanno ma mangiare questi 3 cibi è essenziale per chi ha più di 50 anni e vuole rimanere in forma

Per mantenerci in salute e rimanere in forma dopo i 50 anni è consigliato assumere questi 3 cibi essenziali.

Mirtilli

I mirtilli sono un toccasana per chi è oltre i 50 anni, ma sono adatti a tutte le età. Il loro alto contenuto di fibre permette di mantenersi in forma e prevenire problemi al cuore e diabete. Sono, inoltre, ricchi di vitamina C e antiossidanti, ma i lati positivi non finiscono qui. I mirtilli sono eccelsi nelle funzioni a livello cerebrale e fisico, poiché sono di supporto per il miglioramento della memoria breve e delle qualità motorie.

Broccoli e spinaci

Avanzando negli anni il bisogno di calcio per le ossa aumenta sempre più. Broccoli e spinaci sono due ottimi cibi da integrare nella dieta degli over 50. Non solo hanno un alto contenuto di calcio, sono anche abbondanti in fibre. La loro assunzione migliora le funzioni muscolari e sono altamente salutari per il cuore.

Pesce

Stupisce che molti non lo sanno ma mangiare questi 3 cibi è essenziale per chi ha più di 50 anni e vuole rimanere in forma. Per concludere, lasciamo un quarto alimento che non dovrebbe mai mancare: il pesce. Quest’ultimo è ricco di vitamina B12 e Omega-3 e la sua assunzione riduce in modo deciso il rischio di morte per malattie croniche. Se non abbiamo idea di come cucinarlo rimarremo stupiti dal gusto delicato di questa insalata.