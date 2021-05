Il gusto delicato e gli incredibili benefici di questa bontà a base di pesce sono noti a pochissimi

L’estate si avvicina e con essa arriva la voglia di ricette fresche e di cucina di mare. Il pesce è uno fra i piatti più richiesti e, con la moda della cucina giapponese, lo è di conseguenza il sushi. Quest’ultimo molto spesso è proposto a prezzi poco accessibili, rimanendo così di nicchia. C’è, però, una insalata a base di pesce, pollo o verdure ricca di ingredienti sani e nutrienti che in molti sottovalutano. È una ricetta semplice da riprodurre in cucina ed ha un costo contenuto d’asporto. Sorprenderà come il gusto delicato e gli incredibili benefici di questa bontà a base di pesce o carne sono noti a pochissimi.

Fra salmone e pollo non manca la variante vegetariana

La insalata tipica delle Hawaii, meglio conosciuta come poke bowl, è un piatto fresco e una ricetta facilissima da fare in cucina. Basta avere gli ingredienti necessari per realizzare una ricetta tanto semplice quanto squisita, l’alternativa perfetta al sushi. È divisa in più strati e comprende ingredienti dagli elevati benefici nutrizionali, come le tante varietà di pesce e carne. Eccoli per ogni strato.

La base

È il primissimo strato dell’insalata. Le preferenze più quotate sono il riso di sushi, il riso marrone, ricco di fibre e vitamina B, la quinoa dalle note proprietà proteiche e i soba noodles.

La proteina

Qui la scelta è decisamente più invitante per il modellamento della nostra insalata poke bowl. Il beneficio proteico della carne e del pesce è notevole, senza contare la presenza di omega-3 in quest’ultimo. Per gli amanti dei gusti di mare sono consigliati il salmone, il tonno e i gamberetti. Per chi volesse optare per la carne non c’è soluzione migliore del pollo sfilacciato, o “pulled chicken”, e del manzo. L’alternativa vegana è il tofu.

Le verdure

Possiamo dilettarci con ogni sorta di verdura, legume o frutto per la nostra ricetta. Tra gli ingredienti preferiti vi sono le carote, i pomodorini, avocado, alghe commestibili, barbabietola, cavolo cappuccio e cetrioli. È lasciata molta inventiva in questa zona. C’è chi, ad esempio, è solito aggiungere all’insalata mango, ananas e formaggio feta.

Condimento

Le salse sono fondamentali per la realizzazione della poke bowl. La salsa di soia è fra le preferite, ma lo sono anche le salse a base di sesamo e limone. Alcune salse piccanti sono tipiche del sushi, come il wasabi.

In superficie

C’è chi come tocco finale della ricetta preferisce la cipolla, chi lo zenzero sottaceto. Non fanno eccezione coloro che, invece, preferiscono dare un tocco di piccantezza alla poke bowl. È l’alternativa definitiva al sushi. Il gusto delicato e gli incredibili benefici di questa bontà a base di pesce o carne sono noti a pochissimi. Fra le insalate semplici e veloci questa a base di melanzane merita un posto nella nostra cucina.