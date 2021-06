Tra i tanti e fantastici cibi che possiamo trovare delle varie culture culinarie in tutto il mondo i funghi sono forse uno tra quelli più diffusi. Questi alimenti gustosi e carnosi che in alcuni casi vengono anche utilizzati come sostituti della carne sono spesso conservati male. In questo articolo infatti parleremo di un errore, commesso da tanti, che farà andare a male prima i nostri funghi rendendoli molli e viscidi. Vediamo allora assieme perché è proprio questo il terribile errore che in molti commettono quando conservano i funghi.

L’errore che non dovremmo mai commettere

L’errore in assoluto peggiore che non dovremmo mai fare quando vogliamo conservare i funghi è proprio quello di metterli in delle buste di plastica chiuse. Questi alimenti diventano viscidi e ammuffiscono molto velocemente quando conservati in un sacchetto di plastica, anche se tenuto aperto. I funghi, infatti, col passare del tempo rilasciano acqua e umidità che, se non assorbite subito, si trasformano velocemente in muffa e melma.

Insomma, un risultato che nessuno vorrebbe mai trovarsi di fronte quando va a prendere questa fantastica pietanza per cucinarla.

Un metodo pratico e sicuro per conservare i funghi

Esiste però un metodo davvero semplice e sicuro per far durare il più a lungo possibile i nostri funghi. Innanzitutto, una volta raccolti bisognerà sciacquarli sotto acqua corrente fredda per eliminare i residui di terra e sporcizia. Attenzione però, questo procedimento deve essere fatto molto velocemente altrimenti i funghi, avendo proprietà simili alle spugne, assorbiranno troppa acqua.

Una volta lavati dovremmo allora asciugarli senza danneggiarli per poi procedere al congelamento. Nel fare ciò basterà riempire una busta per alimenti adatta al freezer con i nostri funghi, appena lavati e asciugati, lasciando sempre un po’ d’aria all’interno. In questo modo impediremo ai funghi di congelarsi attaccati tra di loro e li avremo sempre freschi e a portata di mano per ogni volta che ne avremo voglia. Ecco allora che abbiamo visto perché è proprio questo è il terribile errore che in molti commettono quando conservano i funghi e come invece andrebbero tenuti.

