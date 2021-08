Quante volte abbiamo provato quella sensazione di doverci grattare assiduamente la mano, il piede o la faccia? Quando non vediamo l’ora di sfregare per bene le dita sulla nostra pelle solitamente è perché soffriamo di un forte prurito. Fin qui non c’è nulla di strano. A tutti capita questo piccolo fastidio che mentre lo si allevia può diventare addirittura piacevole per noi. In certi casi e determinate condizioni, però, il prurito può essere il preludio a qualcosa di più complicato a livello salutare. Se così dovesse essere, il consiglio è quello di stare in allerta e di farsi visitare dal proprio medico. Infatti il prurito potrebbe rivelarsi sintomo di alcune patologie sia fisiche che psichiche da non sottovalutare. Vediamo di quali stiamo parlando e cosa possiamo fare al riguardo.

Molti lo sottovalutano ma il prurito potrebbe essere il campanello d’allarme di queste malattie

A volte ci accorgiamo che ci pizzica qualche parte del corpo dopo aver fatto esercizio fisico o essere entrati in contatto con qualche insetto. Questo perché di solito la condizione di prurito si associa alla sudorazione eccessiva o alla puntura di animali. Anche in inverno possiamo soffrirne, in quanto la nostra pelle tende a seccarsi con maggior facilità. Per questo motivo si pensa che il prurito possa riguardare solamente la pelle. In realtà potrebbe indicare la presenza di patologie nascoste ben più in profondità. Ecco di quali parliamo.

Bisogna precisare che il prurito potrebbe riguardare una quantità di malattie davvero ampia. Infatti, gli esperti hanno svelato che sono molteplici i disturbi e i malanni più o meno gravi che si celano dietro a questo fastidio apparentemente innocuo. Tra i tanti non possiamo che citarne alcuni, qualcuno noto alla massa altri più rari. Si parte dicendo che dietro al prurito si possono nascondere in primis le banali ma infime allergie da contatto. Non solo, anche la dermatite come quella atopica e seborroica si scatena a partire da ciò. Passiamo poi agli eritemi solari e all’impetigine, molto diffusi in periodo estivo, e alle ustioni.

Facciamo poi attenzione ai casi più gravi. Se siamo particolarmente sfortunati il prurito diventa sintomo di gravi malattie come epatite, cirrosi epatica, scabbia e persino tumore al fegato. Non si escludono nemmeno i disturbi psichici. L’errore più grande è che molti lo sottovalutano ma il prurito potrebbe essere il campanello d’allarme di queste malattie. Ma la lista non sarebbe finita qui.

Le precauzioni necessarie per evitare complicazioni

Il prurito non può ritenersi una malattia nel vero senso della parola. Infatti di norma non lo si cura direttamente ma si cerca un rimedio contro la patologia al quale lo si associa. Detto questo, per lenirlo si consiglia di evitare di intraprendere iniziative personali, ma di rivolgersi al medico competente. Soprattutto quando si fa insistente o si è a rischio delle malattie indicate in precedenza.