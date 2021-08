Il tiramisù è uno dei dolci più amati dagli italiani e non solo. Esistono davvero tantissime varianti, come ad esempio questo semifreddo al tiramisù che ci svolterà l’estate.

Tuttavia, non tutti sanno che può essere utilizzato anche come ripieno per realizzare dei fantastici profiterole.

Infatti, in pochi conoscono questa fantastica ricetta per preparare dei deliziosi bignè al tiramisù che rallegreranno grandi e piccini.

Ingredienti per i bignè

3 uova;

170 millilitri di acqua;

75 grammi di burro;

100 grammi di farina.

Ingredienti per il ripieno al tiramisù

mezzo litro di latte;

200 millilitri di panna fresca liquida;

4 tuorli;

140 grammi di zucchero;

60 grammi di farina;

1 tazza da caffè.

Ingredienti per la farcitura esterna

130 grammi di crema pasticcera;

180 millilitri di panna fresca liquida;

220 grammi di mascarpone;

cacao amaro in polvere.

Iniziamo col preparare i nostri bignè, sciogliendo innanzitutto il burro a bagnomaria.

Dopo di che, versiamolo in un pentolino con l’acqua ed un pizzico di sale. Quando inizia a sobbollire, aggiungiamo la farina e mescoliamo fin quando il composto non si staccherà facilmente dalla pentola.

Una volta lasciato raffreddare, aggiungiamo le 3 uova, una per volta.

Ora, inseriamo la pasta choux appena ottenuta all’interno di una sac à poche e formiamo i bignè su una teglia da forno leggermente imburrata.

Riscaldiamo il forno a 250 gradi, poi inforniamo abbassando la temperatura a 180 gradi.

Dopo circa 20 minuti, abbassiamo nuovamente fino a 120 gradi cuocendo per altri 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, lasciamo il forno socchiuso per 10 minuti.

Realizziamo la crema e farciamo i profiterole

Versiamo il latte in un pentolino e lasciamo riscaldare. Nel frattempo, sbattiamo i tuorli in una ciotola unendo lo zucchero e la farina setacciata. Fatto ciò, uniamo poco per volta il latte bollente, continuando a mescolare. Per addensare la crema, spostiamo il composto sul fuoco portandolo ad ebollizione.

A questo punto, trasferiamo la crema in una ciotola di vetro, copriamo con pellicola e lasciamo raffreddare.

Preleviamo 150 grammi della crema realizzata precedentemente e mischiamolo insieme al mascarpone. Dopo di che montiamo la panna ed uniamola insieme al composto, versando una tazza di caffè.

Farciamo quindi i bignè con questa crema al caffè ed in seguito, uno per volta, versiamoli a testa in giù nella crema al mascarpone. Ora possiamo disporli in maniera ordinata, spolverare il cacao amaro e riporli in frigorifero.

Approfondimento

