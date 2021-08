La nostra salute è qualcosa a cui tutti teniamo fortemente e alla quale non possiamo rinunciare. Per salvaguardarla al meglio è però necessario adottare uno stile di vita che prevenga le cattive abitudini. Più volte noi di ProiezionidiBorsa abbiamo ribadito che il modo in cui viviamo influenza il nostro benessere psicofisico. Per esempio, ci basti sapere di come quest’azione ripetuta a tavola possa incidere negativamente sui livelli di glicemia nel sangue.

Non solo quel che mangiamo, ma anche fumo, alcol e persino sforzi eccessivi possono provocare danni all’organismo. A volte si manifestano con sintomi apparentemente lievi, ma che possono celare problemi più seri. Non ignoriamo perciò i segnali che ci invia il nostro corpo, ma in caso di dubbi corriamo subito dal medico di fiducia per un controllo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Detto ciò, oggi vogliamo parlare di una patologia cardiaca fortunatamente semplice da individuare, ma della quale spesso se ne sottovalutano i primi segnali. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta e come prevenirla.

Attenzione a nausea e sudorazione perché potrebbero rivelare questa preoccupante malattia del cuore

Alcuni sintomi sono più o meno comuni tra la gente e spesso non si considerano più di tanto. In alcuni casi sarebbe bene però ricredersi, perché esami accurati potrebbero rivelare una malattia più grave. In piena estate, per esempio, sudare è normale, date le alte temperature e il clima torrido. Così come sono di solito comuni alcuni episodi di nausea, provocati da disturbi intestinali o più semplicemente dallo stress.

In altre situazioni, però, questi due sintomi in apparenza innocui sono il segnale di un disturbo che non possiamo assolutamente ignorare. Dunque, attenzione a nausea e sudorazione perché potrebbero rivelare questa preoccupante malattia del cuore: l’angina pectoris. Nello specifico, quello che gli esperti rivelano è molto interessante e da prendere in considerazione. L’angina pectoris si verifica quando non arriva abbastanza sangue al cuore e di conseguenza l’ossigeno scarseggia. Si può indicare più semplicemente col termine di ischemia, anche se non ne rappresenta una forma irreversibile.

Rendersi conto dell’angina pectoris non è scontato, poiché tra i sintomi più comuni vi sono banalmente sudore e nausea. In ogni caso, altri sono i segnali della patologia. Tra i tanti si individuano formicolio e dolore forte al torace, problemi di respirazione ed episodi di svenimento.

Diagnosi e prevenzione di questo nemico della salute

Vi sono differenti tipi di angina pectoris, ma per fortuna il più comune è perfettamente curabile e controllabile. Per capire se effettivamente questa malattia ci ha colpiti potremmo effettuare esami specifici come elettrocardiogrammi, risonanze magnetiche, scintigrafie o tomografie. Per prevenirla è invece sempre raccomandabile uno stile di vita salutare, che preveda esercizio fisico, un’alimentazione sana e sforzi fisici moderati.