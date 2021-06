Quando si decide di perdere peso la prima cosa da fare è stilare la lista degli alimenti da evitare ad ogni costo. Alcuni cibi sono notoriamente nemici della linea, perché ricchi di grassi o ad alto indice glicemico. Un alimento che tendiamo a eliminare subito quando iniziamo a seguire un regime alimentare volto al dimagrimento è la mozzarella. Ma saremo sorpresi nello scoprire che la mozzarella non è affatto un pericolo per il nostro girovita (e per la nostra salute in generale). Molti lo considerano ancora un alimento tabù per la dieta ma questo squisito formaggio contiene pochissimo colesterolo ed è uno dei meno grassi in commercio.

Proprietà e caratteristiche nutrizionali

La mozzarella passa per essere uno di quegli alimenti che ricadono nella categoria: buonissimo, ma fa male. Molti lo considerano ancora un alimento tabù per la dieta ma questo squisito formaggio contiene pochissimo colesterolo ed è uno dei meno grassi in commercio. Contrariamente a quanto si crede, la mozzarella è uno dei formaggi più light che ci possa essere. L’equivoco nasce dal fatto che spesso non si distingue la mozzarella vaccina da quelle di bufala e dalla burrata, che sono nettamente più grasse.

La mozzarella vaccina, invece, è ben più leggera e apporta mediamente 250 calorie per 100 grammi. Inoltre è ricca di proteine e amminoacidi. Per questi motivi, la mozzarella è un alimento consigliatissimo per una dieta ipocalorica.

Un toccasana anche per il colesterolo

Ci crollerà un’altra certezza scoprendo che la mozzarella vaccina è un toccasana anche per chi vuole ripulire i vasi sanguigni. Infatti è uno dei formaggi che contiene meno colesterolo in assoluto: 46 milligrammi ogni etto. Per farci un’idea, l’indice è superiore di soli 4 milligrammi a quello del formaggio spalmabile light, considerato un prodotto dietetico, che è di 42 milligrammi. Da oggi anche quando siamo a stecchetto, possiamo concederci una bella mozzarella, di tanto in tanto.

