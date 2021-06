L’Italia in tutto il suo territorio è disseminata di piccoli borghi meravigliosi ed autentici. Oggi con questo articolo, vogliamo fare scoprire ai nostri Lettori una piccola ed imperdibile meraviglia che si trova nel Nord Italia. Si trova in Piemonte questo piccolo ma incantevole borgo che possiede una caratteristica unica al Mondo assolutamente da scoprire.

Brolo e la sua storia

In provincia di Verbania si trova un piccolo borgo a 420 metri sul livello del mare che si chiama Brolo. Questo borgo è una frazione del comune di Nonio, sulle sponde del Lago D’Orta. Ciò che rende davvero particolare ed unico al Mondo questo borgo è che si tratta del paese dei gatti. Questa caratteristica nasce molti anni fa da una vocazione. Nel 1756, Brolo chiese a Nonio di poter avere una sua parrocchia indipendente. Per questo motivo, il parroco si premurò di saldare tutti gli oneri alla parrocchia di Nonio e a tenere arredata la sua chiesa.

Purtroppo, però, qualcuno non vide di buon occhio la rivoluzione che il parroco voleva apportare. A questo proposito, iniziò a circolare un detto “Se Brolo avesse avuto la sua parrocchia, i topi avrebbero indossato il mantello”. Nonostante ciò, 11 anni dopo Brolo ottenne la sua parrocchia. Per siglare questo avvenimento, simbolicamente sulla porta di una delle autorità venne lasciato un topo con un mantello. Da quel giorno, metaforicamente i topi furono cacciati e Brolo divenne il paese dei gatti.

Cosa vedere

Si trova in Piemonte questo piccolo ma incantevole borgo che possiede una caratteristica unica al Mondo assolutamente da scoprire. Come abbiamo già detto, Brolo è la città dei gatti. In realtà, dei gatti in carne d’ossa non ce n’è più che da altre parti, ma questo borgo è interamente dedicato a loro. Per cominciare, all’ingresso di Brolo troviamo un cartello con su scritto “Benvenuti nel Paese dei Gatti” e in cima la sagoma di un gatto.

Proseguendo nel borgo troveremo sulla facciata di quasi tutte le case una piastrella in ceramica con un gatto dipinto sopra. Addentrandoci nelle stradine del paese, non possiamo perderci il panorama vista lago che ci regala il piazzale della Chiesa di Sant’Antonio abate. Proseguendo per il centro storico possiamo addentrarci nella Strescia dal Gat: una piccola stradina completamente dedicata ai gatti. Qui si vive un’atmosfera di pace e tranquillità passeggiando tra le diverse raffigurazioni di gatti.

