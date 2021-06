Con l’arrivo dell’estate è normale desiderare perdere quei chili di troppo accumulati nei mesi freddi. Tra diete da fame e allenamenti massacranti, sono tante le soluzioni che abbiamo provato senza grandi successi. Quest’anno sta spopolando sul web una dieta diversa. Ecco la dieta estiva che sta spopolando perché con soli 3 giorni di rinunce a settimana tiene a bada la fame e consente di perdere peso velocemente. Si tratta delle “dieta militare”, inventata per i soldati dell’esercito degli Stati Uniti proprio per fargli ritrovare la forma nel minor tempo possibile. Questo regime alimentare promette fino a 5 chili in meno nel giro di sette giorni. Vediamo come funziona.

Come anticipato, il grande vantaggio della dieta militare è che dure 3 giorni a settimana. I restanti 4 giorni possiamo mangiare ciò che più ci piace, senza ovviamente esagerare.

La dieta funziona così: i primi 3 giorni della settimana possiamo mangiare una serie limitata di alimenti, specialmente proteici, divisi in tre pasti, per un totale di 1.000 calorie al giorno. Gli alimenti proteici, oltre che a nutrire i muscoli, servo tengono maggiormente a freno l’istinto della fame.

Tra gli alimenti consentiti ci sono: tonno, uova, petto di pollo, ma anche banane, fagiolini, caffè e persino qualche pallina di gelato alla vaniglia.

La dieta militare funziona più o meno come un digiuno intermittente, con finestre ipocaloriche estremamente dure alternate a giorni in cui possiamo mangiare normalmente. Per portarla avanti serve solo un po’ di rigore e forza di volontà.

Come evitare l’effetto yo-yo

Bisogna però stare attenti a evitare il temuto effetto yo-yo, ossia a non riprendere subito i chili persi. Per far questo, dopo aver tagliato di netto i primi chili con la dieta militare dobbiamo subito cominciare a seguire un regime alimentare più equilibrato. La dieta militare è un ottimo modo per perdere qualche chilo rapidamente, ma non può certo diventare il nostro regime alimentare quotidiano.

