Tra gli addobbi della casa e il menu per il pranzo delle festività, abbiamo già deciso cosa indossare per Natale e per Capodanno? Ebbene, se ancora non si ha nessuna idea di come vestirsi, rimedieremo subito. Non necessariamente bisogna acquistare, perché è molto probabile che i look, che vedremo di seguito, siano composti da capi che abbiamo già dentro l’armadio.

Infatti, come ben sappiamo, la moda passa e torna, come queste tendenze anni ’40 e ’50 per fronteggiare il freddo ma con stile anche per le over 50. Queste sono ottime soluzioni per coniugare freddo e stile, ed è possibile che già siano in casa nostra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Sicuramente il colore simbolo del Natale è il rosso, così come quello del Capodanno. Infatti, per l’ultimo dell’anno, come augurio per l’anno che verrà, indossiamo tutti l’intimo rosso, sia donne che uomini. Ma mica dobbiamo sembrare Babbo Natale! Pertanto tralasciamo le classicità per dare spazio alla moda. Invece del noioso rosso, ecco i look di tendenza che stanno spopolando per Natale e Capodanno.

Il nero

Il nero è eleganza pura, per cui sia a Natale che a Capodanno possiamo indossarlo conferendoci un tono molto chic. Ma non un nero qualunque, bensì un pantalone scintillante a palazzo e a vita alta da abbinare ad un top anche più corto di velluto. La raffinatezza fatta persona! Come accessori, possiamo abbinare orecchini pendenti e bracciali color argento. In ogni caso, se usiamo orecchini pendenti non mettiamo la collana, al contrario se gli orecchini sono a clip possiamo abbinare una collana fine.

Un vestito a tuta

Abbiamo mai provato un vestito a tuta? Se la risposta è negativa, è arrivato il momento di provarlo. È come se fosse costituito da top e pantaloni attaccati. Ci sono modelli di tuta talmente eleganti che saremo perfette qualora festeggiassimo Capodanno in una location speciale. Come colori, ovviamente, non può mancare il nero ma consigliamo di optare anche per il Tiffany, il magenta, il bordeaux e il blu. Con tutte queste nuance, gli accessori possono stare bene sia in argento che in oro.

Un abbinamento perfetto

Una blusa elegante, così come una camicia più raffinata, e un pantalone a vita alta e a palazzo sono un accostamento di una bellezza unica. Un abbinamento carino può essere camicia bianca e pantalone rosso, per ricordare il Natale. Ma se per quest’anno non vogliamo vedere alcuna sfumatura di rosso, possiamo optare per un pantalone verde bosco, che sarà il colore di tendenza per l’inverno 2022.

Invece del noioso rosso, ecco i look di tendenza che stanno spopolando per Natale e Capodanno

Come abbiamo visto, possiamo essere eleganti anche senza il classico tubino nero o la gonna. Un bel pantalone morbido, infatti, è sinonimo di classe. Inoltre, possiamo essere originali scegliendo colori non per forza natalizi. La seta e il velluto sono tessuti chic e intramontabili, quindi abbiniamo tutto con cura e con raffinatezza per trascorrere le feste con stile.

Approfondimento

Non gli stivali, ma sono queste le scarpe che stanno spopolando tra le influencer e che stanno bene su tutto