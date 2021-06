Il riciclo creativo è il mezzo che permette di trasformare un oggetto, che sicuramente butteremmo, in qualcosa di unico e straordinario. Imparare le tecniche e le regole sarà un gioco da ragazzi grazie alla rubrica del “fai da te” di ProiezionidiBorsa!

Ecco perché non butteremo più le scatolette di tonno grazie a questa straordinaria e geniale idea di riciclo creativo.

Un’impensabile sveglia

Prima di tutto, laviamo per bene la scatoletta. Adoperiamo acqua calda, detersivo per piatti “anti-odore”, aceto e limone, così la scatoletta non emetterà alcun tipo di odore. Asciughiamo e limiamo il bordo e l’interno della scatoletta con la carta vetrata.

Con il metro misuriamo 2 cm a destra e 2 cm a sinistra partendo dalla riga presente sulla scatoletta stessa. E segniamo una linea con la matita a metà scatoletta nei punti indicati dal metro. Segniamo invece 3 cm a destra e 3 cm a sinistra, sulla parte opposta partendo dalla corrispondenza della riga. Il punto di partenza delle linee segnate ogni 3 cm sarà il punto in cui metteremo successivamente il numero 12. Dopo di che facciamo un’ulteriore linea al centro della scatoletta.

Foriamo con il trapanino i punti segnati dalle linee fatte a matita e verniciamo con lo spray bianco. Con la vernice spray argento, invece, tingiamo i bulloni, le viti e le rondelle. Aspettando che si asciughino, possiamo creare il quadrante a mano o con i programmi appositi al PC.

Nei fori laterali più grandi inseriamo le due viti lunghe e mettiamo delle decorazioni a piacere con la colla a caldo. Inseriamo i bulloni nella parte opposta della latta e le rondelle sopra le viti. Al centro della latta inseriamo con la colla il quadrante da cui il foro centrale fatto con il trapanino deve essere visibile.

Affinché la sveglia funzioni abbiamo bisogno del meccanismo. Possiamo acquistarlo o riciclarlo da una vecchia sveglia. Lo inseriamo, insieme alla batteria, all’interno della scatoletta, in corrispondenza del foro centrale. Sistemiamo le lancette ed ecco che la nostra sveglia ha preso vita! Ecco perché non butteremo più le scatolette di tonno grazie a questa straordinaria e geniale idea di riciclo creativo.