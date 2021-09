Spesso non ci pensiamo, ma buttiamo via degli scarti alimentari o degli oggetti presenti in casa che probabilmente potrebbero essere riutilizzati.

Proprio come facevano le nostre nonne, riciclare dei materiali di scarto e dare loro una nuova vita vuol dire risparmiare soldi e aiutare l’ambiente. Ad esempio, pochi sanno che questo oggetto usurato può trasformarsi in un accessorio meraviglioso per il giardino. Ma ancora, una vecchia federa può diventare indispensabile per la vita di una pianta.

La grande potenzialità dei giornali e delle vecchie riviste

C’è un oggetto che in casa è presente sempre in abbondanza: la carta. Pensiamo ai giornali, alle riviste già lette, ai vecchi quaderni e ai fogli stampati che non servono più. In realtà la lista sarebbe infinita. Sono lì accatastati in un angolo della casa, in attesa che qualcuno li butti nel bidone di riciclo della carta. Allora, ecco che nessuno butterà più i vecchi giornali dopo aver scoperto che possono risolvere molti problemi in casa. Sarà facilissimo quindi diminuire la spazzatura e creare meno spreco.

Non sottovalutiamo mai l’utilità della carta di giornale come aiuto per le pulizie di casa.

Pensiamo ai vetri delle finestre. La loro pulizia è una delle faccende domestiche più faticone e noiose. Ma i giornali sono perfetti per asciugarli senza lasciare aloni e macchie. Basta prima lavarli con acqua e aceto o un detergente.

Ora dedichiamoci alla pulizia degli armadi e alla parte alta dei pensili della cucina. Dopo aver eliminato la polvere e igienizzato, possiamo posizionare dei fogli di giornale su tutta la superficie. Questa operazione eviterà che la polvere si posi sul legno, proteggendo la parte alta dei mobili. Quando sarà il momento di pulire, basterà prendere i fogli con delicatezza, per evitare che la polvere si depositi ovunque, e buttarli nel bidone del riciclo.

Ma non solo pulizia della casa

I vecchi giornali non sono solo utili per pulire la casa. Possiamo riutilizzarli anche per eliminare i cattivi odori e l’umidità all’interno delle scarpe. Basterà appallottolare un foglio di giornale e inserirlo all’interno della calzatura. Lasciamo agire per tutta la notte.

I giornali sono indispensabili per proteggere il pavimento durate i lavori di imbiancatura delle pareti. Non dimentichiamo di utilizzarli anche quando friggiamo, per evitare che gli schizzi di olio sporchino il pavimento.