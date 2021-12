Altro che Stelle di Natale, a conquistare tutti ci pensano loro! Belle da vedere e ideali per decorare casa in poche mosse. Sono 3 specie vegetali che, secondo molti, si trasformerebbero in vere calamite per la fortuna.

Portatrici “green” di buon auspicio, le 3 piante di cui tra poco parleremo costituiscono un’ottima idea regalo per amici e parenti. Soprattutto, considerando l’avvicinarsi delle festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno.

Il 2022, infatti, potrebbe cominciare con una marcia in più per chi crede nelle energie positive. Difatti, sono tantissime le antiche tradizioni che associano, ad alcune specie di vegetali, poteri di prosperità e fortuna.

Tra storia e leggenda

Prendersi cura di fiori e piante è davvero un’attività benefica per l’umore, ma anche per la casa. Difatti, cresce sempre di più il numero di chi sceglie le piante per decorare ambienti interni ed esterni.

Alcune specie, poi, sono anche adatte a regolare le condizioni di umidità delle stanze. Ad esempio, ecco 3 piante perfette per arredare qualsiasi bagno che assorbono l’umidità e aiutano a regolare la temperatura.

Chi vuole stupire con una pianta speciale, invece, potrebbe puntare su alcune tipologie che si sono aggiudicate anche il ruolo di portafortuna. Prima di scoprire perché sono queste le 3 piante bellissime che attirano fortuna, denaro ma anche amore e buona salute, ecco anche un altro suggerimento. Difatti, in pochi sanno che questa pianta dalla straordinaria bellezza sta facendo impazzire tutti e richiama i soldi nella casa di chi la possiede.

Molte piante, quindi, non solo sono ornamentali ma si mostrano anche avvolte da storia e leggenda.

A questo punto non ci resta che capire perché sono queste le 3 piante bellissime che attirano fortuna, denaro ma anche amore e buona salute

Parliamo di 3 specie facili da coltivare e che si adattano facilmente agli ambienti di casa.

Molti racconti popolari attribuiscono al lucky bamboo qualità “magiche”. In Asia, ad esempio, questa pianta da oltre 4.000 anni è considerata un simbolo di gioia, serenità, longevità e pace interiore. Inoltre, oltre ad essere molto decorativa, questa specie non necessita di particolari cure. I suoi steli sono decisamente singolari e sfiziosi, terminano in una specie di spirale e bisognerà semplicemente posizionarli in acqua da sostituire ogni 6 o 7 giorni. Meglio posizionare il lucky bamboo nei pressi di una finestra. In questo modo la pianta durerà anche per un paio d’anni senza dare nessun problema. Inoltre, gli steli sono anche simbolo di crescita economica e spirituale e si possono acquistare anche intrecciati o legati in mazzetti.

Il famoso giglio della pace (Spathiphyllum), invece, si presenta con delle foglie dal colore verde intenso. I fiori bianchi regalano luminosità e senso di benessere. Inoltre, riesce ad assorbire umidità e a favorire un’equilibrio della temperatura della stanza in cui è posizionata. Simbolo di buona salute e longevità.

Infine, concludiamo con il vischio. Una pianta tipicamente invernale che popola le nostre case nel periodo natalizio. Tra le leggende che aleggiano intorno al vischio, ne esiste una che parla dei suoi poteri di grande protezione per gli abitanti della casa in cui viene posizionata. Inoltre, è uno dei simboli di buon auspicio del Natale e porta ricchezza, gioia e fortuna. Famosissima, poi, è la storia legata al vischio e agli innamorati. La tradizione vuole che un bacio sotto il vischio porti tanta fortuna alle coppie.