Basta una vecchia federa e dei noccioli di ciliegia per eliminare dolori e contusioni senza spendere neanche un euro

La ciliegia è un frutto golosissimo dal colore rosso acceso che annuncia l’arrivo dell’estate. Dolce e succoso fa gola a tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Si dice che della ciliegia non si butta via nulla. Infatti, sarebbe un vero peccato buttare sia i peduncoli che potrebbero servire per preparare tisane drenanti, sia i noccioli.

Una caratteristica dei noccioli è quella di avere un cuore cavo, capace di immagazzinare il caldo e il freddo e di rilasciarli lentamente. Proprio per questo sono utilizzati come imbottitura di cuscini speciali che hanno degli effetti benefici.

Quali benefici ha il cuscino

Questo speciale cuscino è un vecchio rimedio svizzero. Ha una doppia valenza. Può essere utilizzato caldo e poggiato sulla parte dolorante per favorire il rilassamento muscolare. Viene usato per ridurre il mal di schiena, i dolori alla cervicale e i dolori mestruali.

Può essere utilizzato freddo per dare sollievo dopo una contusione, una puntura di insetto e per alleviare il caldo eccessivo.

Per usufruire dell’effetto caldo, basta inserire il cuscino nel forno per 10 minuti a 100°. Per l’effetto freddo, lasciarlo in congelatore per 2 ore avvolto in un sacchetto di plastica per evitare che il cuscino si bagni.

Creare a casa un cuscino di noccioli è molto semplice. Ci serve una vecchia federa o un pezzo di stoffa, i noccioli e una macchina da cucire o semplicemente ago e filo.

Iniziamo lavando sotto l’acqua i noccioli e, con l’aiuto di una paglietta, eliminiamo tutti i residui della polpa di ciliegia.

Sterilizziamoli per 15 minuti in acqua bollente e poi lasciamoli asciugare per bene. Ora vanno in forno per 10 minuti o esiccati al sole.

Per preparare il cuscino ci serve un panno spesso, o una doppia federa, per evitare di scottarsi con il calore. Il numero dei noccioli varia in base alla grandezza del cuscino che desideriamo. Ora ci resta solo di inserire i noccioli nella stoffa e cucire la parte aperta.

Ecco come basta una vecchia federa e dei noccioli di ciliegia per eliminare dolori e contusioni senza spendere neanche un euro.