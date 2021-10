Parlare di ciclo mestruale è ancora un grosso tabù per molte donne. Non sempre ci si informa a dovere e ci si rivolge al medico o al ginecologo per saperne di più. Infatti è normalissimo che molte donne soffrano di diversi sintomi durante quel periodo del mese.

Crampi addominali, mal di testa, ma anche semplice gonfiore o sbalzi di umore. Quello che in molte non sanno è che l’alimentazione potrebbe svolgere un ruolo non indifferente. In questo precedente articolo “Come affrontare i dolori mestruali con questi consigli degli esperti sulla dieta ideale” abbiamo parlato della dieta per alleviare i fastidi. Oggi vedremo invece gli alimenti da evitare durante il ciclo.

Sembra incredibile ma questi comuni alimenti che consumiamo sempre potrebbero peggiorare i dolori mestruali

Come riportato dall’autorevole sito Humanitas, alcuni alimenti assunti durante il ciclo potrebbero peggiorarne i sintomi. In primis il consumo eccessivo di sale che potrebbe causare gonfiore. Meglio evitare di aggiungere troppo sale ed escludere i cibi lavorati che in genere contengono molto sale.

Invece lo zucchero potrebbe peggiorare l’umore, causando degli sbalzi eccessivi. Anche se durante il ciclo sono molte le donne che hanno improvvisamente voglia di dolce. Se vogliamo evitare di sentirci un po’ ansiose e tristi sarebbe meglio non abusarne, ma consumarlo con moderazione.

Poi troviamo il caffè, l’alcol e gli alimenti piccanti. Non è una sorpresa che questi alimenti possano peggiorare eventuali dolori mestruali. Se siamo abituate a consumare il caffè cerchiamo di limitarne l’uso, ma non smettere di colpo. Infatti questo potrebbe causare una crisi d’astinenza da caffeina che porterebbe alla comparsa di mal di testa. Per quanto riguarda l’alcol è risaputo che disidrata e questo potrebbe peggiorare l’emicrania e il gonfiore addominale. Mentre per gli alimenti piccanti potremmo ritrovarci con dei problemi di stomaco o anche nausea. Questo perché gli alimenti piccanti vanno a scombussolare lo stomaco, già provato dai dolori mestruali.

Cosa evitare

Gli alimenti già elencati non sono una grande sorpresa, già sapevamo che si tratta di alimenti da consumare con moderazioni. Però c’è un ultimo alimento che difficilmente pensavamo potesse peggiorare i sintomi del ciclo, stiamo parlando della carne rossa. Durante il ciclo mestruale l’organismo produce prostaglandine. Alti livelli di prostaglandine sono quello che causa principalmente i crampi. Cosa c’entra con la carne rossa? Ecco la carne rossa è ricca di ferro ma anche di prostaglandine. Consumarne troppa durante il ciclo può andare a peggiorare i crampi.

Insomma, sembra incredibile ma questi comuni alimenti che consumiamo sempre potrebbero peggiorare i dolori mestruali. Evitiamo ovviamente anche quegli alimenti a cui siamo intolleranti e consultiamo sempre il nostro medico. In caso di dolori eccessivi ci prescriverà la terapia adatta.

