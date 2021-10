In autunno, le tavole degli italiani abbondano di prodotti stagionali sani e gustosissimi. Uno di questi è il broccolo, con cui si possono creare tante fantastiche ricette. Tuttavia, molti fanno sprechi inutili quando puliscono questo ortaggio ricco di antiossidanti e vitamine. Impariamo a evitarli, scoprendo inoltre come possiamo utilizzare il gambo, parte molto importante che spesso viene ingiustamente scartata.

I mille usi del broccolo

I broccoli si prestano a una miriade di preparazioni diverse. Possiamo consumarli crudi, come ingredienti per i centrifugati. Possiamo passarli in padella o cuocerli al vapore. Sono ottimi come contorno per secondi di carne e di pesce, o con le uova. Come antipasto, o come protagonisti di prelibatissimi piatti di pasta. Molte di queste ricette utilizzano le cimette, ma anche con il gambo si può creare qualcosa di speciale.

Le potenzialità inespresse del gambo

I gambi dei broccoli non andrebbero mai sprecati. Con essi si possono preparare piatti semplici e versatili. Ad esempio, possiamo tagliarli a cubetti e saltarli in padella. Frullandoli e aggiungendo pinoli e grana padano, invece, otterremo un fantastico pesto per impreziosire la pasta. Prima, però, dobbiamo assicurarci di non sprecarli.

Prima di tutto, occupiamoci di lavare bene il broccolo

Esistono diversi modi per lavare i broccoli. Per essere sicuri di eliminare sporcizia e insetti, possiamo ricorrere all’acqua salata o a una soluzione a base di aceto. Per un lavaggio rapido, invece, basta immergerli in acqua fredda. Facciamo così:

Riempiamo d’acqua il lavandino e tappiamolo.

Immergiamo i broccoli e lasciamoli a bagno per 10 minuti.

Mettiamo i broccoli in uno scolapasta e passiamoli sotto l’acqua fredda, strofinandoli delicatamente per eliminare i residui di sporco senza danneggiarli.

Scuotiamoli bene e asciughiamoli. È il momento di pulirli dividendo cimette, gambi e foglie.

Molti fanno sprechi inutili quando puliscono questo ortaggio ricco di antiossidanti

Per pulire i broccoli, disponiamoli su un tagliere e dotiamoci di un coltello ben affilato. Procediamo a eliminare il gambo. Tagliamolo nella parte in cui si attacca alle cimette. Dopodiché, mettiamolo da parte. Togliamo le foglie esterne, tenendo presente che anch’esse non sono da buttare. Possono costituire un ottimo contorno o diventare il segreto di un primo piatto speciale.

Concentriamoci sulle cimette

Ora passiamo alle cimette dell’ortaggio. Se intendiamo passarle in padella, potrebbe essere conveniente tagliarle in senso verticale, separandole bene le une dalle altre. In questo modo girarle e cuocerle sarà più facile. Praticando delle incisioni a forma di croce sul gambo, poi, diminuiremo i tempi di cottura. Svolta questa operazione, mettiamo cimette, gambi e foglie in diversi scolapasta o contenitori. Ecco fatto. Il broccolo è pronto per fare esplodere di gusto i nostri pranzi autunnali.