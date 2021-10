Quando pensiamo ai condimenti tradizionali, forse uno dei primi che ci viene in mente è il pesto alla genovese. È il pesto più classico, preparato col basilico, dal sapore delicato ma avvolgente. È un condimento tipico del nostro paese, ideale per una pasta veloce senza rinunciare al gusto.

Esistono, però, altri tipi di pesto che non prevedono l’utilizzo del basilico. Tra questi ce n’è uno che stupisce il palato perché leggero, cremoso e saporito.

Chi non prova questa alternativa al classico pesto non sa cosa si perde perché è leggera, cremosa e saporita

Il pesto è un delizioso condimento molto semplice da preparare in casa, basta avere pochi ingredienti di base ed un buon tritatutto. La tradizione vuole che si usino mortaio e pestello, ma il tempo di preparazione sarebbe decisamente più lungo.

Qui proponiamo una variante del pesto che forse non tutti conoscono, ma che dà un tocco di sapore in più alla nostra pasta. Si tratta del pesto di rucola e salmone.

Ecco ingredienti e procedimento per preparare un cremoso pesto di rucola e salmone

Ingredienti per 4 persone:

400 grammi di pasta

150 grammi di rucola

Trancio di salmone, meglio se affumicato, da circa 200 grammi

1 spicchio d’aglio

40 grammi di mandorle e noci

Parmigiano reggiano quanto basta

200 millilitri di olio extravergine di oliva

Sale quanto basta

Procedimento

Per prima cosa, mettere a bollire l’acqua in una pentola capiente per cuocere la pasta. Mentre aspettiamo, prepariamo il pesto di rucola.

Lavare e asciugare con uno strofinaccio pulito la rucola e cominciare a metterne una parte nel tritatutto. Aggiungere spicchio d’aglio, mandorle e noci, parmigiano ed un pizzico di sale.

Versare l’olio sugli altri ingredienti e cominciare a tritare. Il composto deve risultare cremoso e senza parti intere di rucola.

Controlliamo l’acqua nella pentola. Se bolle, saliamola e buttiamoci la pasta.

Man mano che si va avanti a tritare il pesto, invece, bisogna aggiungere altra rucola ed altro olio nelle giuste quantità. Infatti, se mettiamo troppa rucola tutta insieme sarà difficile tritarla a dovere.

Poi, prendere il trancio di salmone, metterlo in una padella antiaderente con un filo d’olio e cuocerlo per 2 o 3 minuti per lato. Infine, tagliarlo in piccoli pezzi.

Quando la pasta è pronta, procediamo a scolarla e condirla con il pesto ed i pezzettini di salmone.

La nostra pasta al pesto di rucola e salmone è pronta! Chi non prova questa alternativa al classico pesto non sa cosa si perde perché è leggera, cremosa e saporita. Ora, non ci resta che affondare la forchetta e gustarla.

