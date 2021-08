Le malattie del cuore costituiscono la prima causa di morte in Italia, e non solo. Per la precisione, il 34% delle morti totali è provocato da un evento cardiovascolare, come infarto, angina pectoris e ictus.

Il dato è preoccupante, eppure ciò che non tutti sanno è che potremmo evitare gran parte di queste malattie. Nel 2003 uno studio scientifico ha svelato il segnale premonitore che il nostro corpo ci manda 30 giorni prima dell’infarto.

A parte questo, però, bisognerebbe tenere a mente che questi eventi sono causati da 2 tipi di fattori. I fattori non modificabili, come l’età, il sesso e la familiarità, e fattori modificabili, che riguardano quindi comportamenti sbagliati che assumiamo nella vita quotidiana. E non si tratta solo del vizio del fumo, ma anche dell’alimentazione scorretta e non equilibrata.

È fondamentale modificare le proprie abitudini di vita, ad esempio memorizzando questi 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus. E una delle abitudini da adottare subito è scegliere un’alimentazione sana ed equilibrata, portando a tavola gli alimenti consigliati dagli esperti. Un esempio è questo tipo di pasta che dovremmo preferire rispetto ad altri.

Molti la snobbano eppure è questa la pasta consigliata per proteggere il cuore dall’infarto

Chiariamo subito che non esiste una dieta specifica per evitare le malattie cardiovascolari. Ciononostante, secondo alcuni studi scientifici, la dieta mediterranea sarebbe collegata ad una riduzione del rischio cardiovascolare.

Come riporta il sito Educazione Nutrizionale Grana Padano, tra gli alimenti più consigliati troviamo il pesce, da consumare 3 o 4 volte a settimana, ma non solo. Anche gli affettati magri vanno bene, e la carne bianca, soprattutto se derivata da tagli magri e sprovvista del grasso visibile.

I legumi sono un altro alimento molto prezioso perché rappresentano una fonte di proteine vegetali, così come le uova (2 a settimana), e i formaggi freschi, da consumare però non più di 2 volte a settimana.

Per quanto riguarda la pasta

Come consigliano gli esperti, la pasta integrale è preferibile a quella raffinata. Sembra incredibile e molti la snobbano eppure è questa la pasta consigliata per proteggere il cuore dall’infarto. E lo stesso discorso vale anche per pane e riso.

Non dimentichiamo di consumare tutti i giorni quantità importanti di verdure crude e cotte, da cuocere al vapore, al forno o lessate, e la frutta, da mangiare soprattutto con la buccia.

