Sono questi i sintomi che potrebbero far pensare ad un cancro

Nel corso della nostra vita possiamo accusare dei sintomi che non devono allarmarci ma che vanno comunicati al proprio medico. Spesso si può trattare di sintomi che hanno bisogno di cure come una terapia antibiotica o antinfiammatoria. Altre volte possono essere l’avvisaglia di un tumore.

In questo articolo vedremo quali sono questi i sintomi che possono far pensare ad un cancro.

Se ci rivolgiamo subito al nostro medico e, riusciamo ad avere una diagnosi precoce è possibile cambiare il percorso, l’esito della malattia e il peso delle cure.

Ricorrere al proprio medico e riferire i disturbi che si accusano è di fondamentale importanza. Ora vediamo quali sono questi sintomi.

Sono questi i sintomi che potrebbero farci pensare ad un cancro

Perdita di peso involontaria

Se notiamo una significativa perdita di peso ingiustificata, senza aver seguito una dieta o un cambiamento del proprio stile di vita, è sempre meglio parlarne con il proprio medico. Valuterà lui se è il caso di eseguire degli accertamenti per poi capire il problema.

Ittero

L’ittero è la tipica colorazione giallastra della pelle e della parte bianca dell’occhio. Di solito si manifesta quando si hanno malattie al fegato e alle vie biliari ma, può anche essere di natura tumorale.

Prurito

Il forte prurito talvolta può essere il segnale di una malattia del fegato o di un linfoma.

Eccessiva stanchezza

Se notiamo di essere sempre e particolarmente stanchi e il senso di debolezza non sparisce con il riposo comunicarlo al proprio medico. Questo, valuterà con le analisi del sangue se c’è presenza di anemia. A volte, l’anemia può essere causata da leucemie oppure da tumori.

Febbre

La febbre persistente, oppure a ricorrenza, può essere indice di infezioni particolari e difficili da trattare. Altre volte è il sintomo di alcuni tumori come: linfomi e leucemie.

Sudorazioni notturne

Oltre alle donne in menopausa, a coloro che fanno uso di determinati farmaci e alla presenza di specifiche infezioni, l’abbondante sudorazione notturna può rivelare la presenza di alcuni tipi di tumore.

Dolore

Il dolore non è uno dei sintomi più comuni del cancro, tranne quando riguarda le ossa.

In alcuni casi un forte e persistente dolore alla spalla, può essere un tumore ai polmoni. Dei dolori addominali possono essere causati da un tumore del pancreas o dello stomaco, forti emicranie possono dipendere da un tumore celebrale.

Difficoltà a urinare

Questo disturbo avviene negli uomini, con l’avanzare dell’età e alle giovani donne, a causa di infezioni delle vie urinarie. Negli uomini dipende in genere da un ingrossamento benigno della prostata.

In entrambi i casi è opportuno rivolgersi ad un medico, che deciderà se effettuare ulteriori accertamenti per capire se si tratta di un tumore.

Sanguinamenti

Qualsiasi tipo di sanguinamento, se ritenuto anomalo va riferito al medico.

Difficoltà a respirare

Questo disturbo compare con l’avanzare dell’età e in modo particolare con chi soffre di bronchite cronica. Se appare in un soggetto sano e peggiora in breve tempo è bene rivolgersi al medico.