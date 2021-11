Già da qualche mese abbiamo salutato con tanto rammarico, i caldi raggi del sole e le belle giornate estive.

Le bevande rinfrescanti e ghiacciate hanno lasciato il posto a tutte quelle tisane calde e fumanti che, durante le giornate fredde, scaldano il cuore.

Proprio così, in inverno le nostre abitudini cambiano. Si preferisce rimanere in casa davanti al camino o sotto una calda coperta e godersi il dolce calore delle mura domestiche. Si riscopre anche il piacere di cucinare piatti caldi e salutari. Ad esempio, potremmo preparare questo piatto leggero e nutriente che potrebbe proteggere l’organismo dai malanni di stagione.

Una bevanda che pochi conoscono

Come affermato poc’anzi, l’autunno e l’inverno sono quelle stagioni perfette per gustare delle bevande calde e ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo.

In particolare, oggi parleremo di una varietà di tè molto pregiata, che prende il nome proprio dal suo tipico colore giallo paglierino.

Il tè giallo è ottenuto dalla parziale ossidazione enzimatica delle foglie della Camellia sinensis, appartenente alla famiglia delle Teacee. Il suo processo di lavorazione è molto simile a quello del tè verde. Le foglie raccolte vengono fatte essiccare molto lentamente, acquistando la classica colorazione giallognola. Parliamo di un tè prodotto in Cina, dal particolare sapore fresco, dolce e aromatico.

Molti la ignorano ma questa piccola bustina potrebbe ridurre il colesterolo e attivare la memoria

Il tè giallo è apprezzato non solo per le sue proprietà organolettiche ma anche per quelle nutrizionali.

Infatti, molti la ignorano ma questa piccola bustina potrebbe ridurre il colesterolo e attivare la memoria.

Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, questa pregiata bevanda sarebbe un’ottima fonte di polifenoli antiossidanti. Proprio il particolare metodo di lavorazione, permetterebbe di non disperdere l’epigallocatechina gallato (EGCG), un potente antiossidante in grado di prevenire le malattie cardiovascolari, riducendo i livelli di colesterolo e grassi nel sangue.

Inoltre, la caffeina e la teofillina, attiverebbero il cervello, aiutando a concentrarsi più velocemente e a stimolare al massimo la memoria.

Il tè giallo, contiene caffeina, quindi se consumato in eccesso potrebbe provocare problemi di ansia e insonnia. Ascoltiamo sempre il parere del medico se soffriamo di particolari patologie.

Come si consuma questa bevanda

Il tè giallo è una bevanda caratterizzata da un gusto molto delicato e aromatico. Come tutti gli altri tè, ha bisogno di un tempo di infusione che si aggira intorno ai 4 minuti.